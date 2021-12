Gabriel Casagrande chega a Interlagos neste fim de semana com uma vantagem de 25 pontos sobre Daniel Serra, o segundo colocado na tabela de classificação da temporada 2021 da Stock Car Pro Series.

O piloto de 26 anos, nascido em Francisco Beltrão, mas radicado em Pato Branco, chega pela primeira vez com reais chances de título. Em 2020, apesar de ser um dos 11 postulantes, ele acabou não participando da corrida em São Paulo por ter testado positivo para a Covid-19 no fim de semana decisivo.

Casagrande, que foi ao pódio pelo menos uma vez em todas as etapas, exceto a última, da Stock Car, comentou com exclusividade ao Motorsport.com sobre o atual momento e a expectativa para o que pode ser o ponto mais alto de sua carreira até agora.

“É, com certeza, a semana mais importante da minha carreira e, como eu dedico toda vida a essa minha carreira, é a mais importante da minha vida”, disse Casagrande. “Tenho me cuidado muito, me preparado para este momento, está sendo uma semana muito tranquila, mas os treinos começarão daqui a pouco e aí o bicho pega.”

“Estou muito tranquilo até agora, um pouco de ansiedade, que é normal, pelo momento, pela situação, pela posição que a gente ocupa, mas já provei ao longo do ano que a gente consegue ter os melhores resultados possíveis numa disputa dessas. Tivemos 11 etapas, com 12 pódios, espero conseguir pelo menos mais um aí até o final do ano, que daí eu tenho certeza de que o resultado que a gente espera vai ser alcançado.”

A ansiedade é, certamente, um dos obstáculos mais difíceis de ser intransponível para alguns pilotos em momentos decisivos, mas o paranaense acredita que o acompanhamento que faz e a religião podem ajudá-lo neste momento.

“Na verdade, eu venho pensando sobre esse momento há alguns meses, quando percebi que eu poderia ter essa chance e fazendo acompanhamento psicológico para lidar com isso da melhor forma possível. Sou um cara muito religioso, tenho fé em Deus e sei que ele está acalmando a minha mente, o meu coração a todo momento, porque as sensações que eu estou vivendo, o momento que que está acontecendo isso são poucas pessoas que tem essa oportunidade, eu sou muito grato por isso, então eu sempre rezo, sempre peço para eu estar muito bem-preparado e que ele não coloque nada na minha vida que eu não esteja preparado para lidar.”

A decisão da Stock Car em 2021 será ligeiramente diferente em comparação aos últimos anos. Até o ano passado, a grande final consistia em apenas uma corrida com pontuação dobrada. Já em 2021, será realizada uma rodada dupla como acontece durante toda a temporada. Sobre preferências, Casagrande brincou, mas acabou revelando o que acha mais justo.

“Eu vou te falar que eu vou preferir, dependendo do que acontecer no domingo. Mas acho que fica mais justo o campeonato ser decidido em uma etapa normal. A gente já viu caras se aproveitarem dessa corrida com pontuação dobrada, sair lá de quinto e ganhar um campeonato e quem estava liderando o campeonato, acabar ficando mais para trás, por conta de uma corrida que teoricamente é igual a outras, mas vale um pouco mais.”

Você acompanha a grande final da Stock Car Pro Series ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv. O treino de classificação acontece neste sábado, às 15h55 e a largada da corrida 1 às 13h40 no domingo.

