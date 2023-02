Stock Car: Enzo Elias disputa temporada 2023 com Crown Racing

Carregar reprodutor de áudio

O brasiliense Enzo Elias, múltiplo campeão da Porsche Carrera Cup, vai disputar a temporada 2023 da Stock Car. O piloto de 20 anos de idade assinou com a equipe Crown Racing e, pela primeira vez na carreira, vai disputar um campeonato completo da Stock.

Ele fez apenas uma aparição na categoria, em Interlagos, na Corrida de Duplas de 2022, a convite de Galid Osman. Deixou ótima impressão, conquistando a vitória na bateria destinada aos convidados logo em seu contato inicial.

Apesar da juventude, Enzo tem vasta quilometragem na carreira - sempre com destaque.

Sua trajetória no esporte a motor começou aos 11 anos de idade, nos kartódromos do Distrito Federal. A transição para os carros aconteceu em 2017, quando competiu na Fórmula 3 Brasil Light, alcançando a terceira posição do campeonato e conquistando duas vitórias.

Nos carros de turismo, Elias começou na Porsche Cup Brasil no ano de 2018. Em 2019, se sagrou o mais jovem campeão de uma categoria da Porsche no mundo, ao conquistar o título da Carrera Cup 3.8 Sprint com apenas 16 anos de idade.

A performance destacada continuou na carreira de Elias na Porsche Carrera Cup, a principal do campeonato. Em 2020 foi vice-campeão da Sprint Series. Em 2021, em dupla com Jeff Giassi, dominou o certame de corridas longas, conquistando o título da Carrera Cup, Carrera Sport e Carrera Rookie, além de garantir o título Overall (com soma dos pontos obtidos nos campeonatos de sprint e endurance).

Em 2022, ano de estreia do Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, Enzo Ellias foi absolutamente dominante. Prevaleceu na temporada das corridas curtas, com cinco vitórias em 12 corridas, triunfando em todas as pistas por onde o campeonato passou. O ano foi tão iluminado que o brasiliense também entrou para o museu do Autódromo de Termas de Río Hondo, quando quebrou o recorde absoluto da pista durante a passagem da categoria pelo traçado argentino.

Elias também representou o Brasil na seletiva global do Porsche Junior Program tanto em 2021 quanto em 2022.

Ele agora parte para mais um desafio, o maior de sua carreira.

A temporada 2023 tem início em Goiânia, no primeiro fim de semana de abril.

"Ir para a Stock Car é a realização de mais um sonho de criança e mais um objetivo que se torna realidade na minha vida”, disse Enzo. “Posso dizer que hoje eu faço parte dessa categoria, com pilotos que eu cresci assistindo e outros talentos da minha geração. Pilotos que são inspiração para mim e eu ainda acompanho muito. E também pilotos com quem eu dividi a pista diversas vezes ao longo dos anos de Porsche Endurance. Poder estar na Stock Car é um novo começo para mim dentro do automobilismo e é muito bom. É um gás extra para entrar nessa nova fase em alta.

“Volto para a Stock Car após vencer a bateria de convidados na Corrida de Duplas em 2022. Pretendo manter o nível igual ou melhor do que foi aquela experiência. Estou dentro de uma estrutura muito boa, me sinto em casa com todos eles. Inclusive fui acolhido muito bem por todos na Crown Racing, uma organização que tem histórico de sucesso na categoria. Temos tudo para fazer um ano de estreia muito positivo. Com certeza vou dar o meu melhor para buscar os melhores resultados e colocar de vez meu nome entre os principais pilotos da categoria", completou.