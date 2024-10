A temporada 2024 da E-Stock concluiu a quarta etapa, válida pela segunda fase do campeonato. O campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series, disputado sob a plataforma iRacing, teve rodada realizada na pista norte-americana de Virgínia International Raceway, que consagrou como vencedores Pedro Picanço e Carlos Erwig.

Na PRO, Picanço viveu uma tarde de redenção no último sábado (26 de outubro) depois do revés na etapa de Oschersleben, onde cometeu um erro que lhe tirou a chance de triunfar. Por sua vez, Erwig venceu pela primeira vez na AM e ampliou a liderança do campeonato, ficando muito perto de garantir uma das cinco vagas nesta segunda fase rumo à Super Final presencial, que será realizada no Autódromo de Interlagos, entre 13 e 15 de dezembro.

O campeonato virtual da Stock Car traz uma premiação especial. O futuro campeão na categoria PRO terá a oportunidade de testar um carro da Turismo Nacional em Interlagos, fazendo com que o piloto tenha a oportunidade de experimentar todas as emoções e fazer a imersão para o automobilismo real no “templo do automobilismo brasileiro”.

Promovida pela Vicar e organizada pelo IRB Esports, a temporada 2024 da E-Stock é disputada sob a plataforma do iRacing e tem o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Hankook Tire, Extreme SimRacing e Razer.

A quinta e penúltima etapa da segunda fase vai ser realizada já nesta semana e terá como local a pista virtual de Charlotte, na configuração Roval, com mescla de oval e circuito misto. A categoria AM acelera na noite da próxima quinta-feira, 31 de outubro, enquanto a PRO completa a rodada na tarde de domingo, 3 de novembro.

Volta por cima de Picanço

Disposto a se recuperar do revés na terceira etapa do campeonato, Pedro Picanço “chegou chegando” em Virgínia e se impôs desde a sessão classificatória para marcar a pole position pela terceira vez nesta fase. O segundo colocado, Ralph Benitez, ficou a 0s279 do tempo para buscar a posição de honra.

Foi o prenúncio de uma jornada que viria a ser perfeita para Picanço, com vitória de ponta a ponta e melhor volta, marcando assim todos os 52 pontos em jogo na rodada. E ainda que tivesse sido dominante na etapa, Pedro teve de lidar com a forte pressão de Slan Santos a partir da metade de uma prova que entregou batalhas por posição bastante acirradas, como a que envolveu Henrique Pettinari e Raphael Silva.

Ao fim de 16 voltas, Picanço confirmou o primeiro lugar pela terceira vez nesta segunda fase. Slan Santos finalizou em segundo e Ralph Benitez foi o terceiro após passar Leandro Werle na volta final. Lucas Werle foi o quinto, seguido por Raphael Silva, Henrique Pettinari, Gabriel Paiva, Maico Rosa e Gabriel Vernieri, o décimo.

Com 104 tentos ainda em disputa, Picanço está muito perto de carimbar sua ida para a Super Final por antecipação. O brasiliense soma 154 pontos, bem à frente dos demais concorrentes, que travam disputa interessante pelo segundo lugar: Ralph Benitez tem 137, seguido por Slan Santos, com 136 e Emanuel Santos, com 130.

Leandro Werle aparece em quinto e acumula 103 pontos. Lucas Werle marcou 91 até o momento, quatro a mais que Raphael Silva. Henrique Pettinari e Gabriel Paiva estão empatados em oitavo, com 80 pontos cada, e Gabriel Vernieri fecha a relação dos dez primeiros, com 71.

Grande duelo na AM

Carlos Erwig reforçou sua condição de líder do campeonato com uma noite de glória no traçado norte-americano. Em equilibrada sessão classificatória, o piloto do Chevrolet Cruze #5 cravou a pole position para a etapa ao fazer sua volta mais rápida em 1min53s857. A vantagem para João Pessatto (Union Esports), segundo colocado, foi muito apertada, apenas 0s012.

E o terceiro do grid, Augusto Gribel (Titan Racing Team), ficou a somente 0s081 da pole. Paulo Nunes largou em quarto, seguido por Bernardo Schramm (Rockets E-Sports) e Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports).

A batalha pela liderança fez de Erwig e Pessatto os protagonistas da corrida. O piloto do carro #9 acionou o push-to-pass para fazer a ultrapassagem e tomar a ponta, mas escapou na sequência da volta e voltou para o segundo lugar. Pouco mais atrás, outro piloto com destaque nesta segunda fase, contudo, perdeu muitas posições com uma escapada na pista: Paulo Nunes rodou quando era o quarto colocado e caiu para o pelotão intermediário.

Os pilotos optaram por fazer seus respectivos pit-stops obrigatórios na metade final da corrida. Pessatto aplicou o undercut depois de ter ficado com pista livre e conseguiu voltar à frente de Erwig. Com alternância no uso do push, os dois se revezaram na ponta até a volta final: Erwig aproveitou seu último acionamento do botão de ultrapassagem, superou Pessatto e venceu na raça pela primeira vez na E-Stock após manobra sensacional para defender sua posição.

O líder do campeonato está muito perto de carimbar o passaporte para a Super Final presencial, em Interlagos, no mês de dezembro. Erwig soma 158, enquanto João Pessatto é o segundo, com 143. Gribel tem 119 tentos e vem na terceira posição, seguido por Paulo Nunes, com 110, e Rodrigo Pedroso, com 107. Felipe Pagni aparece em sexto na tabela, com 105, à frente de Bernardo Schramm e Caio Menezes, com 103. Leonardo Imolesi é o nono, com 84, e Fernando Signoretto fecha o top 10, com 71.

Medalha de ouro para LFT

Campeão da primeira fase da E-Stock 2024 na categoria PRO, Luiz Felipe Tavares já assegurou sua passagem para a Super Final do campeonato, presencialmente no Autódromo de Interlagos, no mês de dezembro. Em meio à espera pela decisão do campeonato, LFT, como é conhecido, segue acumulando glórias e prova ser um dos maiores do mundo no automobilismo virtual.

Sua mais recente conquista foi alcançada no último sábado. Tavares disputou o FIA Motorsport Games, conhecido como as “Olimpíadas do Automobilismo”, em Valência, na Espanha. O piloto faturou a medalha de ouro na categoria E-Sport F4 depois de uma jornada praticamente perfeita com vitórias nas quartas de final, semifinal, pole position e o triunfo na prova principal da competição.

O ouro de LFT veio de forma muito apertada e depois de uma grande batalha até a bandeirada final. A diferença do primeiro para o quinto lugar foi de apenas 0s741. No fim das contas, o brasileiro terminou na primeira posição, enquanto a Tchéquia e a Coreia do Sul ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

Ao todo, a delegação brasileira conquistou cinco pódios: o AV nacional brilhou em Valência e foi o responsável pelas duas medalhas de ouro na competição. Além do triunfo de Tavares, Igor de Oliveira Rodrigues foi o campeão da categoria E-Sport GT.

E-Stock, temporada 2024, segunda fase - Etapa 4, Virginia International Raceway

PRO, resultado final (top 15)

1º - Pedro Picanço (AC7 E-Racing Team/Toyota Corolla), 16 voltas

2º - Slan Santos (W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 1s312

3º - Ralph Benitez (Delinte Esports by TK/Toyota Corolla), a 6s199

4º - Leandro Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 6s476

5º - Lucas Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 7s043

6º - Raphael Silva (W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 11s587

7º - Henrique Pettinari (AC7 E-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 12s793

8º - Gabriel Paiva (piloto independente/Toyota Corolla), a 22s555

9º - Maico Rosa (W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 25s689

10º - Gabriel Vernieri (Union Esports/Toyota Corolla), a 34s173

11º - Pedro Moura (Delinte Esports by TK/Toyota Corolla), a 35s422

12º - João Gabriel (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 38s668

13º - Nícolas Alaram (Richard’s Racing/Toyota Corolla), a 45s564

14º - Gustavo Neves (Chevrolet Cruze), a 47s505

15º - André Nassutti (Braclean E-Sports/Toyota Corolla), a 51s882

melhor volta: Pedro Picanço, 1min51s861, volta 2

Classificação do campeonato após quatro etapas (segunda fase), top 10

1º - Pedro Picanço, 154 pontos

2º - Ralph Benitez, 137

3º - Slan Santos, 136

4º - Emanuel Santos, 130

5º - Leandro Werle, 103

6º - Lucas Werle, 91

7º - Raphael Silva, 87

8º - Henrique Pettinari, 80

9º - Gabriel Paiva, 80

10º - Gabriel Vernieri, 71

*pontuação extraoficial

AM, resultado final (top 15)

1º - Carlos Erwig (MW GP/Chevrolet Cruze), 16 voltas

2º - João Pessatto (Union Esports/Chevrolet Cruze), a 1s522

3º - Augusto Gribel (Titan Racing Team/Toyota Corolla), a 6s435

4º - Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 8s507

5º - Rodrigo Pedroso (Track Friends/Toyota Corolla), a 12s901

6º - Felipe Pagni (Track Friends/Chevrolet Cruze), a 13s872

7º - Bernardo Schramm (Rockets E-Sports/Chevrolet Cruze), a 14s261

8º - Eduardo Kissilevicth (Braclean E-Sports/Toyota Corolla), a 21s800

9º - Jarbas Rezende (Team Brasil Racing/Chevrolet Cruze), a 22s235

10º - Leo Monfort (Savior/Toyota Corolla), a 22s428

11º - Daniel Arthuzo (Torresmo Racing/Chevrolet Cruze), a 27s245

12º - Caio Menezes (Rocas Racing Team/Toyota Corolla), a 27s975

13º - Fernando Signoretto (Sub Racing/Toyota Corolla), a 35s078

14º - Everton Novacki (Taiwan Hardline Race/Toyota Corolla), a 1min07s147

15º - Paulo Nunes (piloto independente/Toyota Corolla), 1min07s877

melhor volta: João Pessatto, 1min54s201, volta 2

Classificação do campeonato após quatro etapas (segunda fase), top 10:

1º - Carlos Erwig, 158 pontos

2º - João Pessatto, 143

3º - Augusto Gribel, 119

4º - Paulo Nunes, 110

5º - Rodrigo Pedroso, 107

6º - Felipe Pagni, 105

7º - Bernardo Schramm, 103

8º - Caio Menezes, 103

9º - Leonardo Imolesi, 84

10º - Fernando Signoretto, 71

*pontuação extraoficial

E-Stock 2024, segunda fase, calendário

Etapa 1: Navarra (05 e 08/09)

Etapa 2: Lédenon (12 e 15/09)

Etapa 3: Oschersleben (03 e 06/10)

Etapa 4: Virginia (24 e 26/10)

Etapa 5: Charlotte (31/10 e 03/11)

Etapa 6: Interlagos (21 e 24/11)

