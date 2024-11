A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) desclassificou as equipes TMG Racing e Crown Racing da etapa do Velopark da Stock Car Pro Series por uso ilegal dos pneus, após análise dos compostos usados pelos times feita na sede da Hankook, fornecedora oficial da categoria, na Coreia do Sul.

Após laudo da empresa que fornece a borracha para a Stock desde 2023, foi constatado que as equipes alteraram os pneus para uso no piso molhado do circuito gaúcho. Na ocasião, os jogos dos quatro carros das duas equipes foram enviados para a Ásia, junto com outros compostos para fins de comparação, e um laudo era esperado até o final do mês de outubro.

Com o parecer em mãos, foi definido que as duas equipes e seus pilotos, Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias, não somarão os pontos da etapa gaúcha.

Segundo informações apuradas pelo Motorsport.com, a Hankook detectou mudanças nas características, principalmente físicas -- tais como dureza e vicoelasticidade -- mas também químicas, o que vai contra o regulamento técnico. Foi constatado que a borracha estava cerca de 39% mais 'macia' que o normal.

Os pneus de chuva foram utilizados durante o classificatório e, num determinado momento da sessão, os quatro carros tiveram grande vantagem sobre a concorrência durante um período do quali no Velopark.

Além disso, sabe-se que as direções das duas equipes reiteram que os quatro pilotos desconheciam tais procedimentos.

Líder do campeonato após a última etapa, no Uruguai, Felipe Massa reagiu à decisão: “Eu confio na minha equipe, a TMG, e na defesa que ela está preparando. Meu foco agora é nas duas etapas que faltam e estamos na briga pelo campeonato".

A TMG Racing, por sua vez, "assegura que não usou aditivos ou substâncias nos pneus, cumprindo o artigo 15.5 do Regulamento Técnico, no qual a CBA se embasou para desclassificar os dois carros da etapa do Velopark".

"Logo após a referida etapa, a TMG conversou com a CBA, a Vicar (promotora da Stock Car) e a Hankook, fabricante dos pneus da Stock Car, para esclarecer tecnicamente o que foi feito e mostrou que o processo não é proibido pelo regulamento. Tudo aquilo que expusemos às três entidades foi confirmado através do laudo técnico apresentado pela fabricante dos pneus."

"Por iniciativa da TMG, todos os pneus utilizados pela equipe durante toda a temporada 2024 foram disponibilizados para a CBA realizar qualquer tipo de análise, a fim de demonstrar que não há nenhuma inconsistência em nenhum deles. Ainda aguardamos o resultado da análise."

"Vale ressaltar ainda que nenhum cliente, piloto, patrocinador ou terceiros tinham conhecimento dos procedimentos realizados pela nossa equipe."

"Vamos recorrer das desclassificações, porque confiamos na Justiça Desportiva para que a verdade prevaleça e acreditamos na competência e na idoneidade das entidades e fornecedoras envolvidas."

Equipe 'co-irmã' da TMG e casa de Felipe Baptista, postulante ao título deste ano, a Crown Racing se manifestou:

"A equipe Crown Racing defende que o processo realizado nos pneus de chuva, usados apenas na classificação da oitava etapa da Stock Car Pro Series, no Velopark, não é expressamente proibido pelo regulamento. Em virtude disso, apesar de respeitar a decisão da CBA pela desclassificação de seus pilotos na etapa mencionada, a equipe informa que já está trabalhando para ingressar com recurso junto à Comissão Disciplinar do STJD."

