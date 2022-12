Carregar reprodutor de áudio

O argentino Matías Rossi cravou o segundo melhor tempo do Q3 neste sábado em Interlagos e chega com boas chances para a rodada dupla que definirá o campeão da Stock Car 2022. O piloto da equipe AMattheis Vogel, que corre com o Toyota Corolla 117, esteve bem em todos os treinos deste final de semana e ficou muito próximo de conquistar a pole position em São Paulo.

“Estou muito feliz porque foi um trabalho fantástico da AMattheis Vogel mais uma vez. Gostaria de agradecer todos os engenheiros, Kiko (Seikel), Mauro (Vogel) e Elio (Seikel) e todos os mecânicos do nosso time pelo carro extraordinário".

"Faltou muito pouco para a pole position, o Felipe Baptista fez uma boa volta no final, mas o segundo lugar é importante porque estamos na frente de todos os adversários diretos na disputa pelo campeonato. Amanhã teremos uma grande possibilidade”, diz Matías, que corre com apoio da Toyota Gazoo Racing.

Com 268 pontos no campeonato, Matías precisa descontar 30 pontos para o líder neste domingo, mas o argentino segue confiante de que poderá conseguir dois bons resultados com a AMattheis Vogel, time que briga pelo título de pilotos e de equipes na temporada.

“Vamos em frente, temos chances de conquistarmos muitos pontos amanhã e é isso que nós vamos buscar: somar a máxima quantidade possível e ver o que acontece com os outros pilotos”, completa Matías, que é o primeiro estrangeiro a disputar o título da categoria e já venceu neste ano em Interlagos na categoria.

A largada da Stock Car em Interlagos acontece neste domingo a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Veja como foi a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music