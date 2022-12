Carregar reprodutor de áudio

Principal plataforma global de engajamento de fãs, a Tally Technology lançou um jogo de perguntas e respostas especial para a etapa final da Stock Car Pro Series, que será realizada em São Paulo no dia 11 de dezembro. O endereço do Stock Quiz é https://stockquiz.predictionsgame.com/play.

Fãs de todo o Brasil podem participar do quiz respondendo a perguntas sobre possíveis resultados da prova que definirá o campeão da temporada 2022 da principal categoria brasileira. Disponível em diversos idiomas, o Stock Quiz é um empolgante jogo de previsão com uma série de perguntas sobre possíveis resultados da corrida, além de perguntas disponibilizadas no início da competição.

Um quadro de líderes, reunindo os maiores pontuadores, permite que os fãs avaliem seus resultados enquanto testam seus conhecimentos sobre a Stock Car e concorrem a série de prêmios.

O jogo será hospedado pela plataforma de engajamento de fãs da Tally. Utilizada para redes de TV e rádio, ligas esportivas de diversas competições e equipes oficiais para impulsionar o envolvimento de fãs, a plataforma foi projetada para criar novas receitas por meio de ativações de patrocínio, formação de fãs e criação de dados estatísticos.

Inovação

“Buscamos sempre trazer inovação e tecnologia para a competição e enxergamos na plataforma uma oportunidade de engajar com nosso fã e trabalhar em cima do “second screen”. Acreditamos que o game irá trazer ainda mais interação com nosso público e também atingir novas pessoas” disse Guga Carvalho, Diretor de Marketing da Stock Car.

“A Stock Car Brasil tem uma base de fãs leais em todo o Brasil e este evento oferece uma oportunidade perfeita para mostrarmos a capacidade e a utilidade de nossa plataforma de engajamento de fãs”, disse o chefe de operações da Tally, Rafael Damásio.

“É uma honra que a Tally tenha sido escolhida para criar um jogo que testa o conhecimento dos torcedores da Stock Car, onde quer que estejam, fortalecendo nossa posição como líder em engajamento esportivo global”, concluiu.

A Tally Technology foi fundada em 2018 como um jogo de prognósticos de resultados gratuito para marcas, equipes esportivas profissionais, ligas e plataformas de mídia que buscam engajamento de fãs em uma plataforma pronta para uso.

Como parte do projeto da plataforma para a Stock Car, a Tally está construindo um banco de dados de usuários únicos e reunindo informações sobre apostas, preferências de marca, gastos do consumidor e outras percepções dos fãs que competirão no Stock Quiz.

Nos últimos quatro anos, Tally registrou mais de 20 milhões de prognósticos de usuários únicos nas Américas do Norte, Central e do Sul. É a plataforma de engajamento de fãs escolhida por alguns dos maiores nomes do esporte, incluindo Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Buffalo Bills, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, St Louis Blues, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Ceará e Atlético Mineiro.

