A Stock Car Pro Series abriu nesta sexta-feira os trabalhos da Grande Final da temporada 2022. E na primeira sessão de treinos livres no circuito de Interlagos, a liderança ficou com Daniel Serra, vice-líder do campeonato

Dos outros candidatos ao título, Gabriel Casagrande foi o nono, Matías Rossi 20º e Rubens Barrichello apenas o 30º

Em um primeiro grupo sem maiores problemas, Maurício foi o mais rápido, com um tempo de 01min41s460, pouco mais de um décimo à frente de Massa, enquanto Felipe Baptista completou o top 3.

Na sequência, foi a vez do segundo grupo, onde os demais pilotos puderam ir à pista. No final, combinando os tempos das duas sessões, tivemos a liderança de Daniel Serra, que marcou um tempo de 01min41s204. Ele foi seguido de Thiago Camilo e Ricardo Maurício

A Stock Car Pro Series volta à pista de Interlagos mais uma vez nesta sexta-feira, para o segundo e último treino livre da Grande Final. A sessão está marcada para 14h15, horário de Brasília, e no Motorsport.com você acompanha as principais informações da maior categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado final do primeiro treino livre da Grande Final da Stock Car em Interlagos:

1 – Daniel Serra

2 – Thiago Camilo

3 – Ricardo Maurício

4 – Felipe Massa

5 – Felipe Baptista

6 – Pedro Cardoso

7 – Átila Abreu

8 – Gaetano di Mauro

9 – Gabriel Casagrande

10 – Digo Baptista

11 – Lucas Foresti

12 – Tony Kanaan

13 – César Ramos

14 – Gui Salas

15 – Cacá Bueno

16 – Bruno Baptista

17 – Galid Osman

18 – Nelsinho Piquet

19 – Denis Navarro

20 – Matías Rossi

21 – Diego Nunes

22 – Gianluca Petecof

23 – Marcos Gomes

24 – Júlio Campos

25 – Rafael Suzuki

26 – Ricardo Zonta

27 – Felipe Lapenna

28 – Sérgio Jimenez

29 – Allan Khodair

30 – Rubens Barrichello

31 – Thiago Vivacqua

32 – Tuca Antoniazzi

