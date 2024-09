Um dia inesquecível para quem ajudou demais e continua ajudando o Rio Grande do Sul, que vem se recuperando da maior tragédia do estado, as enchentes de maio.

Neste sábado, 10 profissionais da base da Vibra Energia, em Canoas (BANOAS), foram os convidados especiais da empresa para acompanhar o dia da Stock Car no Velopark.

“Estar aqui hoje é, certamente, um reconhecimento, um agradecimento da empresa por tudo o que trabalhamos naqueles dias”, contou Getúlio Delano Dutra Filho, que tem quase 10 anos de Vibra, oito só na BANOAS.

Além de trabalhar, Getúlio também mora em Canoas, uma das cidades mais atingidas. Aos 44 anos, o gaúcho, natural de Camaquã, é quem faz a manutenção dos equipamentos. Ele lembrou aqueles dias difíceis.

“Foi brabo. Quando a água começou a subir dentro da base, a gente conseguiu salvar 37 motores. Quando a água baixou, a gente voltou com esses motores para o lugar e continuou abastecendo os caminhões de combustível, o que foi fundamental para o estado”, contou Getúlio.

Patrocinadora da Stock Car e do Time Lubrax, que conta com os pilotos Felipe Massa e Julio Campos, a Vibra levou seus 10 convidados para o lounge da categoria, de onde puderam acompanhar com todo conforto o treino classificatório e a corrida sprint.

Além disso, todos puderam conhecer, conversar e tirar fotos com Massa e Julio. Por fim, ainda sentiram a adrenalina de acelerar na carona de um stocão no traçado do Velopark.

“Foi minha primeira vez na Stock Car, uma experiência única. Podem me convidar de novo na próxima”, brincou Getúlio, feliz da vida por viver de perto a maior categoria do automobilismo brasileiro.

