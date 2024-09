A base vem forte. O pódio da corrida sprint na tarde deste sábado (7) no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS) foi marcado pelos pilotos da nova geração da categoria. Entre eles, o atual campeão da Stock Series e estreante na temporada 2024 da Stock Car, Zezinho Muggiati.

Após uma batalha intensa nas voltas finais, o jovem conquistou o seu primeiro troféu na principal categoria do automobilismo nacional, ao cruzar a linha de chegada na terceira posição, lutando contra pilotos consagrados como Gabriel Casagrande e Thiago Camilo.

“Estou muito feliz, meu primeiro pódio na Stock Car, numa categoria que poucos sobem no pódio. A gente sabe a dificuldade que é classificar, fazer uma corrida disputada, todo mundo no mesmo segundo, então poder demonstrar isso no meu primeiro ano na categoria, eu estou muito grato”, diz Muggiati.

Feliz com o desempenho na prova, o jovem piloto da KTF Racing, celebrou a conquista, que foi no “braço” e disputando intensamente contra grandes nomes da categoria.

“Foi da melhor forma possível, foi no braço e segurando um bicampeão como Casagrande, um super vitorioso Thiago Camilo, então eu estou muito feliz. E mais ainda pelo pódio que foi, três jovens mostrando a força da juventude, com o Gianluca e o Felipe Baptista. O que mostra a renovação da categoria aí” celebou Zezinho.

Agora, logo após conquistar o primeiro pódio, Zezinho diz que já sonha com a primeira vitória na categoria, e torce para que ela venha o quanto antes:

“Tem que ser logo (a vitória). Não pode demorar muito, estou muito feliz, o Velopark para mim sempre trouxe grandes momentos, eu venci em praticamente todas as oportunidades que tive na Stock Series. Fazer um P3 na Stock Car foi muito gratificante.”

Após a corrida Sprint deste sábado, a Stock Car retorna a pista do Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, no próximo domingo (8) a partir das 12h30, para sua corrida principal. Com transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!