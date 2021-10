Gabriel Casagrande e Pay4Fun fecham parceria na Stock Car

No último final de semana, o Autódromo Velocitta em Mogi Guaçu recebeu a 10ª etapa da Stock Car Pro Series e o time de Gabriel Casagrande, líder da competição, passou a contar com mais um grande parceiro nas curvas da pista paulista, a Pay4Fun. A Pay4Fun, uma empresa genuinamente brasileira, é uma plataforma de pagamentos on-line que permite você realizar transações de forma prática, rápida e segura.

Gabriel Casagrande e a Pay4Fun estão conectados pela velocidade. Se nas pistas o piloto paranaense vem demonstrando destreza e rapidez, a Pay4Fun oferece no mundo digital as soluções mais seguras, rápidas e eficientes, em transações financeiras, facilitando o dia a dia de consumidores e comerciantes através de uma plataforma simples e intuitiva, promovendo um atendimento diferenciado em todos os níveis.

O CMO da Pay4Fun, Fabrício Murakami fala sobre a sinergia entre a Stock Car, Gabriel Casagrande e a Pay4Fun: "Nascemos no segmento de apostas esportivas e comprovamos que o automobilismo, a Stock Car em especial, tem milhões de fãs fiéis espalhados pelo Brasil, pessoas que conhecem o esporte e que vibram na mesma sintonia das pistas o que torna esse segmento extremamente estratégico dentro do nosso plano de publicidade e, nessa esteira, não havia outro piloto na competição que tivesse mais sinergia com a Pay4Fun do que o Casagrande. Ele tem o nosso espírito de garra, de agilidade estratégica e, assim como a Pay4Fun ele tem crescido corrida a corrida e se superado a cada nova conquista! Estamos muito empolgados com essa parceria que nasce nas pistas, mas que certamente vai se desdobrar em muitas ações”.

Para Gabriel Casagrande, a parceria que se iniciou no último fim de semana, será duradoura e de muito sucesso: "A gente fica feliz com essa nova parceria e também com a confiança em nosso trabalho. Nossa dedicação e empenho têm rendido ótimos resultados dentro da pista e ficamos extremamente contentes pela Pay4Fun enxergar na Stock Car e também em nossa equipe, uma boa plataforma para a exposição dessa grande marca. Que possamos ter uma parceria longeva e de muito sucesso".

A Pay4Fun estará estampada nos paralamas dianteiro do carro número #83. Gabriel Casagrande e a Pay4Fun estarão juntos neste grande desafio, afinal, a velocidade corre nas veias.

Veja como foi a Stock Car Pro Series no Velocitta:

