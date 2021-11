A Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, anunciou nesta quarta-feira (3) o início da venda de ingressos ao público para arquibancada, camping e camarotes, visando a 11ª etapa da temporada 2021, agendada para o dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul (RS). O evento também contará com a 7ª etapa da Stock Light e a 5ª etapa da Turismo Nacional.

O retorno do público a uma prova da Stock Car acontece após quase dois anos de ausência: a última corrida a contar com torcida in loco foi a etapa final de 2019, em Interlagos, dia 15 de dezembro. Vencida por Thiago Camilo, a prova também foi marcada pela conquista do tricampeonato por Daniel Serra.

A Stock Car afirmou que seguirá protocolo de segurança em conformidade com o decreto estadual 56.120, de 1º de outubro de 2021. Pessoas com 30 anos ou mais devem possuir esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Será obrigatória apenas a primeira dose para o público na faixa entre 18 e 29 anos de idade. Todos deverão apresentar documento com foto original e comprovante da imunização contra covid citada acima. Menores de 18 anos estão dispensados da comprovação vacinal.

O protocolo também inclui procedimentos sanitários preventivos, como distanciamento de um metro por pessoa, aferição de temperatura, instalação de totens com álcool gel 70%, uso obrigatório de máscaras e provimento de condições para higienização das mãos, como pias com dispensador de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras. O evento contará ainda com esquema de entrada e saída para evitar aglomerações e fiscais atuando para o cumprimento das regras. A classificação etária do evento é para maiores de cinco anos de idade.

As arquibancadas e camping estão inseridos em um setor chamado Parque, cujo valor de ingresso é de R$ 100, com a meia entrada a R$ 50. Os ingressos para o camarote “Paddock” custam R$ 450, com direito a acompanhar as atividades de pista no sábado e domingo, mas com buffet somente no último dia. Todos os detalhes sobre o protocolo sanitário, programação do evento e compra de ingressos estão disponíveis neste link.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link mencionado acima ou, sem a taxa de conveniência, na bilheteria do próprio Autódromo de Santa Cruz do Sul: Rodovia BR 471 - acesso pela Avenida Rudi Falk (ponto de referência: empresa Mor). Horários de atendimento: sábado, a partir das 08h00 até o final do evento no domingo (dias 20 e 21/11), com funcionamento 24 horas de sábado para domingo.

Programação

Sábado, 20/11

08h00 - 08h10 – Stock Car – shakedown

08h25 - 08h55 – treino Stock Light

09h10 - 10h20 – treino Stock Car

10h35 - 10h55 – classificação Stock Light

12h10 - 13h25 – treino Stock Car

14h08 - Corrida 01 Stock Light (30min + 1 volta)

15h30 - 16h15 – classificação Stock Car

16h43 - Corrida 01 categorias A e B, Turismo Nacional (20min)

17h38 - Corrida 01 categoria Super, Turismo Nacional (20min)

Domingo, 21/11

08h13 - Corrida 02 categorias A e B, Turismo Nacional (20min)

09h08 - Corrida 02 categoria Super, Turismo Nacional (20min)

10h03 - Corrida 03 categorias A e B, Turismo Nacional (20min)

10h58 - Corrida 03 categoria Super, Turismo Nacional (20min)

13h40 - Corrida 01 Stock Car (30min + 1 volta)

14h18 - Corrida 02 Stock Car (30min + 1 volta)

15h40 - Corrida 02 Stock Light (30min + 1 volta)

16h43 - Corrida 04 categorias A e B, Turismo Nacional (20min)

17h38 - Corrida 04 categoria Super, Turismo Nacional (20min)

