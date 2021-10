O fim de semana da Stock Car Pro Series no Velocitta reservou mais corridas emocionantes para a temporada de 2021. Na primeira prova, Guilherme Salas segurou as investidas de Ricardo Zonta para converter a pole em vitória e na segunda, Thiago Camilo se aproveitou da estratégia na parada dos boxes para assumir a liderança e vencer, com Gabriel Casagrande em segundo.

Os resultados mantiveram o piloto da AMattheis Vogel Motorsport na ponta da classificação, com 13 pontos de vantagem sobre Daniel Serra e duas rodadas restando para ser proclamado o campeão, o que o deixa mais seguro para a próxima etapa, em Santa Cruz do Sul.

Com sua primeira vitória na categoria e 46 pontos conquistados em 56 possíveis em Mogi Guaçu, Salas saltou para a 13ª colocação no campeonato, à frente dos já campeões Marcos Gomes e Cacá Bueno.

Camilo também saiu com bons números do Velocitta e é agora o sétimo no geral, a 73 do líder Casagrande. Zonta fecha o top 3 com 251 tentos. Nesta temporada, a pontuação da Stock Car funciona com sistema de descartes, onde os quatro piores resultados são 'anulados', o que pode mudar a ordem final na tabela.

Resultados da etapa de Mogi Guaçu

Corrida 01

1º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 19 voltas

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 1s444

3º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 2s979

4º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 4s753

5º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 9s348

6º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 10s762

7º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 12s642

8º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 13s083

9º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 13s707

10º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - a 14s826

Corrida 02

1º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 18 voltas

2º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - a 1s476

3º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 1s842

4º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 2s334

5º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 2s859

6º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 3s087

7º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 3s634

8º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 5s777

9º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - a 8s018

10º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 9s205

Classificação do Campeonato

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

16º - Gaetano di Mauro – 153 (153)

17º - Cacá Bueno – 148 (148)

18º - Julio Campos – 141 (141)

19º - Galid Osman – 97 (97)

20º - Lucas Foresti – 97 (97)

