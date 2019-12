A dança das cadeiras – ou dos assentos – da Stock Car para a temporada 2020 continua. Neste domingo foi anunciado que Gaetano di Mauro deixará a Full Time e desembarcará na Vogel. O piloto de apenas 21 anos foi vice-campeão do Brasileiro de Turismo de 2017, da Porsche Carrera Cup em 2018, além de ter chegado na quarta colocação do Mundial de Kart de 2018.

Em sua primeira temporada completa na Stock, representando as cores da Shell na equipe Full Time, di Maro ocupa a 16ª posição, somando 112 pontos.

“Será um prazer, vou aprender muito com o Mauro. Ele é o cabeça e pai de vários pilotos que aqui estão na Stock Car, será um prazer aprender com ele e com o Gualtinho (Salles, ex-piloto e coach). Agora, foco é 2020, temos tudo para dar certo e vamos para cima em busca de poles e vitórias”, disse Gaetano.

“É uma expectativa muito boa trabalhar com esse garoto aí! Dizem que ele guia direitinho... Escutei falar que ele dirige bem, vamos descobrir isso no ano que vem”, falou Mauro Vogel, chefe da equipe.

" Mauro é uma lenda da Stock Car, assim como o Meinha e o Mattheis. Desenvolveu os grandes pilotos da categoria na atualidade, e a combinação do tipo de carro que o Mauro gosta de fazer e o tipo da guiada do Caetano será explosiva. Tenho certeza de que será o carro mais rápido da categoria no ano que vem", disse Vicente Sfeir gerente de Motorsport e de Patrocínios da Raízen.

