A decisão da Stock Car em Interlagos viu a pole position inesperada de Marcos Gomes neste sábado, em seu fim de semana de despedida da KTF Sports, mas que não luta pelo título da atual temporada. Thiago Camilo, em segundo, é aquele que sairá mais à frente, na segunda colocação.

Felipe Fraga chega à final da Stock Car pela terceira vez e precisará vencer a corrida para ter chances do bicampeonato.

“Foi um bom resultado, o carro está com bom ritmo para domingo. Não é possível saber a estratégia dos outros, mas o que importa é que fizemos o nosso trabalho sem pensarmos nos adversários”, disse Fraga.

“Acho que será uma boa corrida, espero que a gente consiga fazer muitos pontos e terminar o campeonato em uma boa posição. Tentaremos ganhar a corrida e, se eu ganhar, veremos o que acontece para quem sabe podermos disputar o título no final da prova”, disse Fraga, que precisa tirar no mínimo 52 pontos do líder Daniel Serra, com 60 pontos em jogo na prova deste domingo com pontuação dobrada.

