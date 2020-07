Gaetano di Mauro é o primeiro a acelerar novo carro da Stock em Goiânia

O piloto Shell Gaetano di Mauro foi o primeiro competidor do grid da Stock Car a guiar o novo carro da categoria em Goiânia.

No início da tarde dessa sexta, o melhor estreante da temporada passada realizou ação promocional, conduzindo o carro #11 em velocidade controlada para a produção de material jornalístico.

A partir das 8h deste sábado, ele e os demais competidores da maior categoria do automobilismo brasileiro estarão liberados para extrair tudo o que os novos carros têm a oferecer. A agenda do dia é cheia, com shakedown às 8h, dois treinos livres (9h55 e 12h35) e o quali, às 16h30.

O classificatório tem 30 minutos de duração e será dividido em Q1 e Q2 apenas. No domingo, serão duas corridas de 30 minutos mais uma volta de duração. A primeira tem largada às 11h30. A segunda bateria, com inversão das dez primeiras posições no grid, larga às 12h23.

Maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo, a Shell tem quatro carros inscritos na Stock Car. Além de Di Mauro, na equipe Vogel, a marca patrocina também os Chevrolet Cruze de Átila Abreu e Galid Osman (equipe Shell V-Power Crown Racing) e o Toyota Corolla de Ricardo Zonta (equipe RCM).

“Para um piloto, não tem lugar mais confortável que dentro de um carro de competição. Fiquei contente com a oportunidade de guiar nesta pista, onde estreei com vitória pela Shell na Stock Light há três anos. O novo Stock Car ficou muito bonito, com um barulho incrível. Tenho certeza que será um belo espetáculo para quem acompanhar pela TV. Esse passeio de hoje só me deixou mais motivado ainda para iniciar com tudo nos treinos de amanhã”, disse di Mauro.

Confira as imagens na galeria abaixo

Galeria Lista Gaetano di Mauro 1 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Gaetano di Mauro 2 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Gaetano di Mauro 3 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Gaetano di Mauro 4 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Gaetano di Mauro 5 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Gaetano di Mauro 6 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Átila Abreu, piloto Shell na Stock Car 7 / 9 Foto de: Duda Bairros Gaetano di Mauro 8 / 9 Foto de: Jose Mario Dias Átila Abreu, piloto Shell na Stock Car 9 / 9 Foto de: Duda Bairros

