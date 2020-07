Pedro Cardoso volta à Stock Car pela equipe RMattheis

A abertura da Stock Car 2020 acontece neste final de semana em Goiânia e o piloto mais jovem no grid é o brasiliense Pedro Cardoso, com 21 anos, que estreou na categoria em 2019 e agora faz parte da equipe RMattheis. Ao lado de Gabriel Casagrande, Pedro estará sob o comando do chefe de equipe Rodolpho Mattheis, que avaliou positivamente a chegada do novo piloto.

“O Pedro é um piloto jovem, mas que já tem uma bagagem tanto nas categorias de fórmula com o título de F4, quanto nas de turismo com conquistas na Stock Light e a temporada passada de estreia na Stock Car. Eu gostei muito desse primeiro contato com o Pedro na pré-temporada, ele é extremamente maduro para a idade dele e tem um futuro bem promissor pela frente", disse Rodolpho.

Pedro também comemorou o acerto com a equipe RMattheis. "A expectativa para abertura em Goiânia e para o restante da temporada é muito boa. Estou feliz de estar em uma das três melhores equipes do campeonato, isso se não for a melhor. Sei que vou ter um carro competitivo esse ano e quero aproveitar essa chance de brigar por resultados muito bons”, diz Cardoso.

Campeão da F4 Sul-americana em 2015, Pedro é uma das grandes promessas da Stock Car para a atual temporada. O piloto teve sua primeira experiência com carro da RMattheis em um único de dia de pré-temporada na pista de Curitiba e aprovou o novo Stock Car.

“Sobre o novo carro, eu andei pouco, fiz apenas um dia de treino, mas conseguir me adaptar rapidamente. Eu acho que o carro não mudou tanto assim para o do ano passado. Ele está um pouco mais instável nas freadas, mas nada que a gente não possa se acostumar rapidamente. Vamos trabalhar bem neste final de semana e seguir o plano da equipe para buscar dois bons resultados em Goiânia”, completa Cardoso.

Em setembro do ano passado, Pedro acabou tendo seu contrato encerrado com a equipe Hot Car, após desentendimento entre seu pai e o chefe da equipe, Amadeu Rodrigues.

