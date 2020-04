GALERIA: Os carros da Stock Car para a temporada 2020

Inicialmente marcada para começar no próximo final de semana, a Stock Car está com seu calendário de 2020 indefinido após a Confederação Brasileira de Automobilismo suspender todas as competições durante a pandemia causada pelo Covid-19. Com isso, os fãs terão que esperar um pouco mais para ver na pista as disputas com os novos carros da categoria, o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla.

Mesmo antes da paralisação do campeonato, os pilotos e as equipes já estavam mostrando as artes de seus novos carros. O Motorsport.com montou uma galeria com todos os modelos que já foram divulgados nas redes sociais:

Galeria Lista Rubens Barrichello - Equipe Full Time 1 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Nelsinho Piquet - Equipe Full Time 2 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Julio Campos - Equipe Crown Racing 3 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Bruno Baptista - Equipe RCM 4 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Guilherme Salas - Equipe KTF Sports 5 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Sergio Jimenez - Equipe KTF Sports 6 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Thiago Camilo - Equipe Ipiranga Racing 7 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Cesar Ramos - Equipe Ipiranga Racing 8 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gabriel Casagrande - Equipe R Mattheis 9 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gaetano di Mauro - Equipe Vogel 10 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Galid Osman - Equipe Crown Racing 11 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Átila Abreu - Equipe Crown Racing 12 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Ricardo Zonta - Equipe RCM 13 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car

