A Toyota estará na Stock Car em 2020, como antecipou o Motorsport.com, e o modelo escolhido é o Corolla, que brigará na pista com o Chevrolet Cruze. A novidade não é somente a entrada da montadora, colocando a Stock como o palco de um duelo entre duas gigantes da indústria automobilística; os carros para a próxima temporada serão novos, aproximando os bólidos com os potentes motores V8 aos carros de rua na sua aparência.

Os carros da próxima temporada já estão em desenvolvimento, e este trabalho tem sido feito pela Hot Car Competições em sua sede em Cajamar, cidade próxima a São Paulo. Com experiência de quase 20 anos na Stock Car e 40 de automobilismo, a organização liderada por Amadeu Rodrigues foi a escolhida pela Vicar, promotora da Stock Car, para o trabalho.

“Precisávamos de uma equipe com as instalações e o conhecimento para manusear os carros, e a Hot Car está fazendo o trabalho conjunto no desenvolvimento dos carros”, coloca Carlos Col, CEO da Stock Car. O projeto é liderado pelo engenheiro José Avallone e todas as equipes têm total participação e acesso aos desenvolvimentos. “É uma parceria entre Vicar e equipes, e no acordo foi escolhida a Hot Car como base para o desenvolvimento. As equipes concordaram e solicitaram que se fosse produzido o primeiro kit do carro novo, que será entregue em meados de janeiro”, continuou Col.

Carlos Col e Amadeu Rodrigues Photo by: Divulgacao

Os times participam de reuniões periódicas e recebem relatórios do andamento do projeto. A Hot Car faz a preparação das carrocerias, gabaritos e suportes de fixação dos novos carros, e também foi a responsável pela equalização aerodinâmica dos modelos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla. Testes em pista já têm sido realizados com sucesso pela equipe, auxiliando na direção do desenvolvimento das várias partes dos modelos.

A Hot Car vai entregar as primeiras carrocerias preparadas e os gabaritos e suportes de fixação já no início do ano. “Sempre trabalhamos muito próximos da Vicar e visando o bem do nosso esporte e do automobilismo em geral. Acho que é um sopro de ar fresco e a união de todas as equipes pelo bem da categoria e a adoção dos novos modelos prova que estamos no caminho certo. Temos a estrutura, o conhecimento, a experiência e estamos trabalhando duro”, afirmou Amadeu Rodrigues, chefe da Hot Car Competições.

“Por trabalharmos com duas marcas diferentes de automóvel, a equalização aerodinâmica dos dois modelos foi a parte mais difícil, e conseguimos chegar a um modelo perfeito. Por isso estamos fazendo tudo aqui para garantir uma igualdade nos modelos, na montagem, na altura, largura e todo o trabalho de carroceria. É algo no qual já estamos trabalhando há pelo menos 60 dias. E agora estamos na fase de montagem. Vamos trabalhar direto o final de ano para entregar tudo em janeiro a todas as equipes”, completou Amadeu.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.