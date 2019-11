Ex-Stock Car e expoente do kartismo brasileiro, o piloto Tuka Rocha, de 36 anos, sofreu graves queimaduras nesta quinta-feira após acidente de avião em Barra Grande, distrito de Maraú, na Bahia. A aeronave tinha decolado do aeródromo de Jundiaí, no interior paulista.

Parentes de Tuka confirmaram que o piloto está entubado em virtude da inalação de fumaça e a família pretende levá-lo para São Paulo para dar prosseguimento ao processo de recuperação. O Motorsport.com também apurou que Tuka falou com familiares durante a tarde desta quinta.

O acidente aconteceu no momento em que o avião de pequeno porte pousava na pista de um resort. A tragédia ocorreu por volta das 14h e deixou outros oito feridos, inclusive uma criança, segundo a assessoria de comunicação do município e a Polícia Civil. A pessoa que morreu, de acordo com a polícia, foi uma mulher, carbonizada.

A aeronave decolou de Jundiaí às 11h, segundo a Voe SP, que administra o terminal paulista, e a Força Aérea Brasileira (FAB). A Voe SP informou que o jato ficava em um hangar e foi autorizado a decolar pois não houve comunicação de anormalidade por parte da equipe técnica. A mãe de Tuka, Lívia Rocha, embarcou em voo fretado para acompanhar a recuperação do ex-piloto da Stock.

Confira imagens da carreira de Tuka Rocha:

Galeria Lista Tuka Rocha e Nico Hulkenberg 1 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart 2 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Xandinho Negrão 3 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 4 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 5 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 6 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 7 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 8 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 9 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 10 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 11 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 12 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 13 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 14 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 15 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 16 / 82 Foto de: XPB Images Tuka Rocha 17 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 18 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 19 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 20 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 21 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 22 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 23 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 24 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 25 / 82 Foto de: A1GP Capacete de Tuka Rocha 26 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 27 / 82 Foto de: John Maricic Tuka Rocha 28 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha e Ryan Briscoe 29 / 82 Foto de: Sebastiaan Bos Tuka Rocha - Flamengo Astromega 30 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 31 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 32 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 33 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 34 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 35 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 36 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 37 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 38 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 39 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 40 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 41 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 42 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 43 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 44 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 45 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 46 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 47 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 48 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 49 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 50 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 51 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 52 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 53 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 54 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 55 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 56 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 57 / 82 Foto de: Troy Hart Tuka Rocha 58 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 59 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 60 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 61 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 62 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 63 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 64 / 82 Foto de: A1GP Raphael Matos com Emerson Fittipaldi e Tuka Rocha 65 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e Raphael Matos 66 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e John O'Hara 67 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha 68 / 82 Foto de: A1GP Crianças da Tuka Rocha Racing School 69 / 82 Foto de: Divulgacao Tuka Rocha 70 / 82 Tuka Rocha e Rafa Matos 71 / 82 Tuka Rocha 72 / 82 Tuka Rocha 73 / 82 Tuka Rocha 74 / 82 Tuka Rocha 75 / 82 Tuka Rocha 76 / 82 Tuka Rocha apresenta carro de 2017 para Stock Car 77 / 82 Tuka Rocha, vencedor da corrida 2 78 / 82 Foto de: Fernanda Freixosa Tuka Rocha, União Química Racing Peugeot 79 / 82 Foto de: Duda Bairros Tuka Rocha 80 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 81 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 82 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil