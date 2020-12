A Ipiranga confirmou nesta quarta-feira que Thiago Camilo e Cesar Ramos seguem companheiros na temporada 2021 da Stock Car.

Com Camilo e Ramos no comando dos carros #21 e #30, respectivamente, o time chefiado por Andreas Mattheis conquistou seis pole positions, três vitórias e foi vice-campeão por equipes na temporada 2020 da Stock Car.

“Para mim, defender as cores da Ipiranga é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. A continuidade de uma estrutura forte é fundamental para brigarmos pelos nossos objetivos, que são vitórias e títulos”, disse Thiago Camilo, que chegou à última etapa da temporada como líder da tabela, mas abandonou a prova na nona volta e encerrou o campeonato em quarto.

Cesar Ramos, que chegou a liderar o campeonato em sua primeira temporada completa na categoria, acredita que a segunda temporada defendendo a equipe será de crescimento.

“Estou muito empolgado com a renovação de contrato. Mostra que eu correspondi às expectativas da Ipiranga e numa segunda temporada a tendência é crescer em performance. Esse ano foi atípico, em função da pandemia ninguém pôde fazer um trabalho ideal de pré-temporada, e isso afeta especialmente quem é novo na equipe. Agora já existe um entrosamento, sei que terei um carro ainda mais competitivo em 2021 e vou dar o máximo de mim.”

