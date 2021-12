IMSA: Thiago Camilo é confirmado como titular da Toyota para 2022

Um dos mais reconhecidos nomes do esporte a motor brasileiro, o piloto paulistano Thiago Camilo, astro da Stock Car, foi confirmado como um dos competidores da Toyota Gazoo Racing na IMSA, campeonato de endurance da América do Norte que realiza provas do calibre das 24h de Daytona.

O anúncio foi feito pela montadora nipônica nesta terça-feira e confirma uma informação já ventilada nos bastidores do automobilismo brasileiro. Camilo dividirá um Toyota Supra GT4 com os pilotos Alfredo Najri, da República Dominicana, e Julian Santero, da Argentina.

Manifestação de Camilo

Thiago Camilo, um dos pilotos da Toyota no IMSA Photo by: Divulgacao

Em suas redes sociais, Thiago falou sobre a futura experiência. “Estou muito feliz com a oportunidade, agradeço muito a Toyota pelo suporte e confiança no meu trabalho", disse o competidor de 37 anos.

Ele estreia na categoria justamente na prova mais famosa do torneio. "Nosso primeiro desafio será no dia 29 de janeiro, em Daytona, onde dividirei o carro com o Alfredo e o Julian. O ano promete”, completou.

