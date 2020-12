Stock Car: Filha de Amadeu Rodrigues assume Hot Car e equipe anuncia dupla para 2021

Nesta terça-feira (29) foi anunciado que Bárbara Rodrigues, filha do lendário Amadeu Rodrigues, assumirá a Hot Car em definitivo e se tornará a primeira mulher a chefiar um time da Stock Car.

Ao mesmo tempo a equipe ganhou novo nome, Hot Car New Generation, que promete um novo perfil, mas com o mesmo DNA da equipe fundada em 1990.

A ‘nova geração’ da Hot Car terá dois carros em seu inicio de temporada. O #110 será guiado por Felipe Lapenna, que volta ao time, e, pelo segundo ano consecutivo, Tuca Antoniazzi estará no comando do #54.

“Fui criada dentro da oficina do meu pai”, disse Bárbara. “Nossas refeições eram feitas sempre com o mesmo assunto. E sempre achei que aquilo era um processo de osmose, até eu me descobrir verdadeiramente entregue ao esporte a motor, e sim, por opção e obstinação,” enfatizou.

“As duas últimas corridas da temporada 2020 já foram com a Bárbara de chefe de equipe, e fiquei muito animado”, comentou Tuca. “E agora estou mais feliz e empolgado com o Felipe de companheiro de equipe, e tenho certeza que será uma temporada de sucesso para nós!”

“Estou muito feliz e realizado”, disse Lapenna. “Estou voltando para a Stock Car, pois na temporada 2020 não estava no grid, só fiz as últimas três corridas. E estou mais feliz ainda de voltar para a Hot Car, equipe a qual eu corri em 2014 e 2016, e obtive ótimos resultados. O Amadeu era um amigão meu, eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele estará feliz com o meu retorno a equipe que tem o DNA dele e hoje com essa nova geração e a Bárbara como chefe de equipe eu quero dar o meu melhor para concretizarmos tudo que está sendo idealizado.”

