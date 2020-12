Stock Car: RCM renova com Bruno Baptista para temporada 2021

A dança dos assentos para a temporada 2021 da Stock Car continua. Nesta terça-feira (22), a RCM anunciou que Bruno Baptista estará novamente com o time paranaense no próximo campeonato. Será a quarta temporada de Baptista na Stock e pelo mesmo time. Com a novidade, as duas equipes de Rosinei Campos, o Meinha, mantêm os quatro pilotos que estiveram na disputa deste ano.

Em três anos na maior categoria do automobilismo brasileiro, Bruno já soma duas vitórias e uma pole position, além de ter terminado em 12º na temporada 2020 recém terminada, a primeira com o Toyota Corolla, tendo ao seu lado o piloto da Shell Ricardo Zonta.

“O Zonta e muitos outros pilotos que chegam com mais experiência por ter corrido de Fórmula 1 são exemplos claros do que é difícil ser campeão de Stock”, disse Baptista. “Mesmo assim, eu acredito no meu potencial e estou confiante em entrar na disputa do título do ano que vem. Se der certo, posso ser o segundo piloto a conquistar um campeonato com menos de 25 anos em toda a história da categoria”, explicou.

O layout do carro #44 de Bruno Baptista deve ser apresentado no dia 15 de janeiro, quando também serão anunciados oficialmente os seus patrocinadores no campeonato de 2021.

