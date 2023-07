O paranaense Gabriel Casagrande encara o desafio de manter a liderança da Stock Car neste final de semana na etapa de Interlagos, palco da quinta rodada dupla da temporada.

O piloto da equipe AMattheis Vogel vem embalado por um pódio em Cascavel (PR), mas também tem a seu favor o histórico de conquistas em Interlagos. O piloto cravou a pole, venceu e ainda fez a volta mais rápida na etapa realizada na capital paulista em abril deste ano.

“Interlagos é uma pista que historicamente o nosso carro vai muito bem. Nas últimas passagens que nós tivemos por lá, desde 2021, conseguimos poles, pódios e vitórias, então estou bem animado, mas eu sei que os 30 kg de lastro vão nos penalizar bastante".

"Vamos trabalhar ao máximo, como tem sido nas últimas etapas, para tentar fechar o domingo com a sensação do dever cumprido”, diz Casagrande, que tem patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

Campeão da Stock Car em 2021 justamente com a coroação do título em Interlagos, Casagrande mantém o mesmo objetivo neste final de semana: seguir pensando em fazer o máximo possível de pontos com foco em chegar no final da temporada disputando o título, assim como tem feito nos últimos anos.

“Sabemos que é muito difícil atingir a primeira colocação, mas coletar bons pontos é a nossa meta como sempre. Vamos com essa mentalidade, sabemos que vai ser complicado, mas o campeonato é feito de 12 etapas e espero que a gente sempre ‘sofra’ com o lastro porque é um sinal de que estaremos sempre entre os primeiros do campeonato”, diz Casagrande, que acumula três pódios em quatro etapas na temporada.

A etapa de Interlagos da Stock Car terá as primeiras atividades a partir das 9h20 desta sexta-feira com o shakedown.

O primeiro treino será disputado no mesmo dia às 11h30 e a programação segue no sábado com o segundo treino às 8h45 e a classificação às 13 horas. As corridas serão realizadas no domingo a partir das 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv

