Diego Nunes está de volta à Stock Car. O piloto que trás no currículo 218 provas na principal categoria do automobilismo brasileiro foi o escolhido pela Blau Motorsport para substituir Felipe Fraga na disputa da quinta etapa do campeonato, que acontece neste final de semana, em Interlagos.

“Estou muito feliz em voltar a acelerar na Stock Car e, principalmente, com as cores da Blau Motorsport. Conquistamos resultados incríveis juntos, como a vitória em Goiânia no final ano passado e reviver essa parceria em Interlagos será muito especial. Estou muito animado em trabalhar com o novo corpo técnico do time, agora chefiado pelo Rodolfo Mattheis, e quero ajudar a Blau a somar muitos pontos para o campeonato de equipes”, disse o piloto paulista, que vai correr em casa e em um final de semana especial: sexta-feira é aniversário de seu pai, Oswaldo Nunes.

Diego fez parte do Time Azul na Stock Car entre as temporadas de 2020 e 2022 e atualmente acelera no TCR South America com o apoio da Blau Farmacêutica, principal patrocinadora da Blau Motorsport. Com a Blau, ele também conquistou o título da Porsche Endurance Series ao lado de Chris Hahn no ano passado.

“A experiência do Diego e seu histórico vencedor com a Blau foram decisivos para sua escolha. Estamos muito felizes em ter ele conosco neste momento do campeonato. Tivemos excelentes resultados com os dois carros em Cascavel e, como não vamos poder contar com o Felipe Fraga em Interlagos, tenho certeza de que o Diego é o cara certo para nos ajudar a seguir evoluindo e somando muitos pontos”, afirmou Rodolfo Mattheis, chefe de equipe da Blau Motorsport, que atualmente ocupa o quarto lugar no campeonato de equipes.

Allam Khodair também está animado com o retorno de seu antigo companheiro: “Diego é um dos caras mais legais com que eu já trabalhei, se identifica com a nossa torcida, com a Blau, e é o nome perfeito para o momento de crescimento que estamos vivendo. Além disso, Diego é um piloto muito eficiente, do mesmo nível dos grandes nomes do grid. Qualquer equipe gostaria de ter um piloto do nível do Diego. Poder contar com ele no momento em que o titular não pode correr mostra a força de todo projeto da Blau dentro do automobilismo”, afirmou o Japonês Voador.

Felipe Fraga não estará em Interlagos, pois vai competir pelo IMSA, no Canadá. Sua ausência em uma das 12 etapas que compõe o campeonato já estava definida desde a sua contratação, no final do ano passado. Desta forma, a quinta etapa será utilizada como descarte na briga pelo título de 2023.

As atividades de pista em Interlagos começam na sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para as 11h30. Depois, os carros só voltam à pista no sábado. Primeiro, às 8h45, para um último ensaio. Depois, às 13h acontece o classificatório. No domingo, os carros alinham no grid para a rodada dupla válida pela quinta etapa do campeonato às 13h30.

Quer assistir a Stock Car ao vivo em Interlagos? Clique aqui e confira os preços promocionais para a etapa de São Paulo.

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: