A Stock Car Pro Series esteve presente com transmissões dedicadas ao público estrangeiro pela primeira vez em 2021, na plataforma Motorsport.tv. O sucesso da iniciativa motivou para que em 2022 a receita seja repetida, começando a partir da Corrida de Duplas, primeira etapa do campeonato em Interlagos.

Não só a rodada paulistana, mas todas as outras 11 estarão disponíveis em português, para os fãs domésticos, inglês e em russo. Além disso, a Stock Car estará na Motorsport.tv com entrevistas exclusivas dos principais personagens, que contarão curiosidades das pistas e comentarão como se saíram em um fim de semana.

A Stock Car é uma das mais de 120 categorias que estão disponíveis na plataforma, que mostra sua evolução, com mais de 1.000 transmissões ao vivo por ano, bem como sua extensa coleção de conteúdo de vídeos on demand.

Felipe Motta, diretor editorial da edição brasileira do Motorsport.com disse: “Ter a Stock Car no 'cardápio' de eventos da Motorsport.tv é uma grande vitória para todas as partes envolvidas: categoria, pilotos, equipes e, claro, o próprio Motorsport.com. O sucesso do primeiro ano foi muito grande e em neste segundo ano vamos ampliar ainda mais a cobertura.”

"A visibilidade internacional que a Motorsport.tv tem nos proporcionado é realmente um diferencial muito interessante. Nenhuma categoria nacional, e pouquíssimas modalidades esportivas, possuem tamanha cobertura de todos os seus eventos. Nossas provas são transmitidas em mais de 80 países e só esse detalhe já diz muito sobre a difusão que a Stock Car tem alcançado no exterior com auxílio da Motorsport.tv. É uma renovação importante não apenas para a Stock Car, mas também para o nosso automobilismo como um todo", definiu Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

A chegada da Stock Car Pro Series ao Motorsport.com e Motorsport.tv teve o apoio da agência esportiva TacTic Sports & Entertainment.