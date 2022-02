Carregar reprodutor de áudio

No próximo domingo (13), em Interlagos, será dada a bandeira verde para a temporada 2022 de Nelsinho Piquet na Stock Car Pro Series. Estreando pela TMG Racing, o primeiro campeão da Fórmula E espera disputar as primeiras posições na temporada.

A etapa inaugural é um grande evento que reúne os principais pilotos do Brasil em uma prova em duplas.

De acordo com as regras do evento, Nelsinho será o responsável por classificar o Toyota Corolla Gazoo Racing #33 e competir a primeira rodada da etapa, composta pelos pilotos regulares da categoria.

Pedro Piquet assume o comando do carro na corrida 2, composta pelos convidados e com grid invertido entre o top 10. As duas provas têm duração de 30 minutos e pit stop obrigatório.

"Estou extremamente ansioso e animado de retornar à Stock Car", comentou Nelsinho sobre a corrida. "A TMG Racing tem se mostrado exemplar na força de vontade, no trabalho, investimento e vontade de vencer."

"É lógico que tudo depende do resultado final, mas pela dedicação e trabalho demonstrado até aqui, podemos ver o nível de profissionalismo, diferente do que eu já havia trabalhado no passado. Agradeço ao Meneghel por acreditar em mim e não vejo a hora de entrar na pista e acelerar com o meu irmão.”

Pedro também se mostrou ansioso para o evento: "Estou muito feliz em fazer a corrida de duplas, vai ser legal ter essa experiência na Stock Car com Nelson. Espero poder ajudá-lo ao máximo e que a TMG Racing consiga um bom resultado."

A Corrida de Duplas da Stock Car está marcada para este domingo, 13 fevereiro, com transmissão ao vivo por Band, Sportv, mídias sociais da categoria e na Motorsport.tv a partir das 13h50.

