Stock Car: Salas é confirmado pela KTF e fará dupla com Rapha Reis

Na reta final da preparação para a Corrida de Duplas da Stock Car, etapa inaugural da temporada 2022 realizada neste fim de semana em Interlagos, Guilherme Salas foi confirmado novamente como piloto da KTF e terá Raphael Reis como parceiro.

Os dois pilotos têm um histórico de amplo sucesso na categoria suporte à Stock, chamada de Stock Light até o fim da temporada passada, e vão compor uma dupla que alia agressividade e talento no circuito da zona sul de São Paulo.

A cobertura completa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series tem cobertura completa do Motorsport.com e também tem suas classificações e corridas transmitidas pela Motorsport.tv em português e inglês.

