Nas ruas de Belo Horizonte, Bueno reencontra o pódio na Stock Car

Cacá Bueno voltou ao pódio da Stock Car neste domingo na corrida principal em Belo Horizonte ao chegar em terceiro lugar.

A etapa de Cascavel na temporada 2023 foi a última vez que o piloto da KTF Sports figurou entre os três primeiros colocados, na ocasião, ele conquistou o segundo lugar ficando atrás apenas de Dudu Barrichello.

Na capital mineira, Bueno foi um dos primeiros a ir à pista na classificação e cravou um bom lufar no grid de largada, o que o possibilitou traçar uma estratégia voltada para o pódio, o que acabou acontecendo no fim do dia.

“Estou satisfeito com o pódio. Fui um dos maiores pontuadores do final de semana, então foi maravilhoso. Hoje o pit-stop foi bom, a estratégia também. A gente sabia que não tinha o melhor carro, mas fizemos uma grande classificação, e consegui administrar bem tanto ontem quanto hoje”, celebrou.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!