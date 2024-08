A etapa de Belo Horizonte embolou ainda mais a tabela do campeonato da Stock Car.

Com líder e vice-líder largando do fim do grid, o primeiro lugar trocou, mais uma vez, de mãos na temporada 2024: Felipe Massa agora é o P1, seguido por Felipe Baptista, vencedor da etapa, e Ricardo Zonta completa os três primeiros. Logo em seguida estão Dudu Barrichello e Julio Campos.

Classificação

POSIÇÃO PILOTO PONTUAÇÃO 1º Felipe Massa 549 2º Felipe Baptista 545 3º Ricardo Zonta 545 4º Eduardo Barrichello 543 5º Julio Campos 536 6º Rafael Suzuki 491 7º Bruno Baptista 480 8º Gabriel Casagrande 466 9º Enzo Elias 459 10º Rubinho Barrichello 420 11º Daniel Serra 418 12º Ricardo Maurício 410 13º Thiago Camilo 375 14º César Ramos 370 15º Nelson Piquet Jr 367 16º Felipe Fraga 350 17º Guilherme Salas 350 18º Gaetano Di Mauro 345 19º Lucas Foresti 338 20º Átila Abreu 323 21º Arthur Leist 308 22º Cacá Bueno 244 23º Allam Khodair 204 24º Zezinho Muggiati 192 25º Gianluca Petecof 186 26º Vitor Baptista 158 27º Lucas Kohl 124 28º Marcos Gomes 94 29º Gabriel Robe 93 30º Luan Lopes 16 31º Raphael Teixeira 7

