A Stock Car Pro Series terá uma nova competidora em 2024. A WOKIN Garra Racing confirmou oficialmente, nesta sexta-feira (23), sua entrada no grid, durante evento de apresentação realizado na sede da grife Time-Line, em Caxias do Sul (RS), cidade-sede da marca esportiva, com a presença do CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

O novo time carrega DNA 100% gaúcho e enorme tradição na classe de acesso Stock Series, com seis campeonatos conquistados. Em operação desde 2006, a formação liderada por Adilson Morari, em sociedade com o empresário Duda Silva, seguirá operando na divisão de base, mas agora sobe para atuar na Stock Car Pro Series e terá dois nomes muito conhecidos no cockpit: Lucas Kohl e Gabriel Robe. A estreia da equipe acontecerá na etapa de abertura da temporada da Stock Car, nos dias 2 e 3 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Com patrocínio da WOKIN Tools Brasil, especialista do segmento de ferramentas, a Garra Racing promoveu uma extensa revolução na sua estrutura para ampliar a operação e acelerar na Stock Car, com a contratação de vários profissionais de destaque no automobilismo. Os reforços visam completar uma temporada bem-sucedida já no ano de estreia na Stock Pro Series, reconhecida mundialmente pela excelência, competitividade e pelo alto nível técnico.

A trajetória da WOKIN Garra Racing na Stock Series é repleta de glórias, com três títulos de pilotos (2015, 2016 e 2017), três de equipes (2015, 2016 e 2021), além de 34 vitórias e 26 poles. Adilson Morari exalta a oportunidade de dar o maior passo na categoria esportiva.

“Estou muito feliz e contente em poder expandir as operações da WOKIN Garra Racing para a Stock Car Pro Series. Embora tenhamos um desafio muito grande, que é nosso primeiro ano, e muitas coisas para aprender e evoluir, podem ter certeza de que daremos o nosso melhor. Contratamos profissionais de mercado e o nosso time estará altamente competitivo”, declara o preparador.

Sócio de Morari nesta incursão, Duda Silva destacou a chance de fazer parte desta jornada e salientou os fatores que fizeram o projeto virar realidade. “Estar na Stock Car Pro Series como sócio de uma equipe no Rio Grande do Sul, após 30 anos, é um orgulho muito grande. Procuramos nos cercar com ótimos profissionais alinhados com nossos objetivos e com muita vontade de crescer e vencer. Buscamos dois pilotos talentosos e com muito potencial de entrega capitaneados pelo Adilson, que construiu esta oportunidade com muito trabalho. Fizemos um grande movimento com a WOKIN, apoiadores e grandes marcas que apostam no projeto. Espero que possamos ter um ótimo ano e proporcionar muita adrenalina e velocidade a todos que amam o automobilismo”, considera.

Uma dupla 100% gaúcha

O time liderado por Morari tem o orgulho de, frequentemente, alavancar talentos do Rio Grande do Sul. Mais uma vez será com dois gaúchos que a WOKIN Garra Racing estreia no maior certame do esporte a motor brasileiro.

Natural de Santa Cruz do Sul, Kohl tem 25 anos e fará seu segundo ano na Pro Series. O piloto comemorou a chance de trabalhar com conhecidos de longa data e por integrar um grande escopo no automobilismo.

“É um enorme prazer retornar à WOKIN Garra Racing. Foi a última equipe que corri na Stock Series, então a conheço e tenho enorme carinho por todos. É uma felicidade fazer parte deste sonho. No ano passado realizei meu objetivo de estrear na Stock Car e foi um largo passo, portanto, estou feliz por estar envolvido. A Garra se cercou de muita gente experiente e capacitada, está trabalhando fortemente nos carros e na ampliação da estrutura. Chegaremos prontos para essa primeira etapa, em uma boa posição neste recomeço. Quero crescer e trabalhar duro. Temos uma chance muito boa pela frente e vamos aproveitar”, avalia Kohl, que conduzirá o Chevrolet Cruze #95.

Lucas também festejou a chance de ter como companheiro um piloto de bela trajetória. “Já trabalhei com ele [Gabriel Robe] no ano passado, quando o tive como meu ‘coach’ no rádio, e agora ele dividirá os boxes comigo também. É um notável piloto e merece muito fazer sua estreia na Stock Car”, comenta.

Completando a dupla gaúcha, Robe tem a tão sonhada oportunidade de efetivar sua primeira temporada completa na principal categoria do automobilismo nacional. O competidor de 26 anos, nascido em Pelotas, há tempos vem flertando com a chance de subir de categoria. Campeão da Stock Series em 2017, e vice em 2016, 2019, 2021 e 2023, além de já ter a experiência de disputar e vencer a Corrida de Duplas da Pro Series em 2022 ao lado de Gabriel Casagrande, agora pode sorrir com a realização de uma grande aspiração.

“O sentimento de subir para a Stock Car Pro é de felicidade. Estamos lutando há muito na Stock Series junto com a WOKIN Garra Racing. Então, nada melhor do que estrear juntos neste ano. Conquistamos diversos títulos juntos na Stock Series e tenho certeza de que faremos uma fase muito bonita em 2024. Tenho plena confiança no trabalho. Como diz o nosso próprio nome: garra não vai faltar”, afirma Robe, que correrá com o Chevrolet Cruze de numeral #35.

