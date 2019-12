Paulo Gomes participa dos 500 km de Interlagos pela Old Stock com novo pneu slick

Apesar do bom comportamento que registrou nestes quatro anos de utilização nos Opalas da Old Stock, o pneu radial Pirelli Cinturato P1 Plus pode estar com os seus dias contados na categoria que nasceu para reviver momentos marcantes do começo da Stock Car, há 40 anos.

Visando melhorar ainda mais o desempenho atual dos Opalas de 1979 na pista, o piloto Paulo Gomes vai realizar o teste de durabilidade do novo pneu slick desenvolvido com exclusividade para a Old Stock, que apresenta medidas semelhantes às do atual radial da categoria (195/55-16).

Assim, em conjunto com a roda de liga leve aro 16 utilizada nos Opalas de competição, o novo P Zero Slick 200/600-16 oferece uma área de contato com o asfalto um pouco maior, produzindo muito mais aderência, principalmente pelas suas características de construção mais esportivas. É o que revela Roberto Ricosti, engenheiro-chefe de Desenvolvimento de Produto Motorsport da Pirelli para a América Latina.

“Pelo atual crescimento da Old Stock, a Pirelli passou a desenvolver neste ano o P Zero slick especialmente para a categoria na fábrica Motorsport de Campinas. Pesou na decisão o fato de os Opalas terem feito história não só no automobilismo, mas também em toda a nossa indústria automotiva. Com maior performance na pista, temos certeza que os carros da categoria vão agradar ainda mais aos admiradores deste importante modelo. Por isso desenvolvemos um pneu slick de competição com o mesmo padrão de qualidade e construção das nossas principais fábricas da Europa, que fornecem pneus para a Fórmula 1 e as principais categorias do automobilismo mundial”, detalha Ricosti.

O engenheiro da Pirelli adianta que o novo pneu slick proporcionará mais segurança na pista para o piloto, principalmente nas frenagens e no contorno de curvas, onde permitirá atingir velocidades mais elevadas. Pelo desenvolvimento feito com compostos específicos para alta performance em pista seca, Ricosti aposta também que terá mais durabilidade do que o atual radial.

Mas tudo isso só deverá ser confirmado após os testes que serão realizados na pista pelo Opala da equipe Viemar, que será conduzido pelos pilotos Paulo Gomes, Grego Lemonias e Ricardo Di Maria. Começaram nos treinos oficiais e classificatórios desta sexta-feira e terminam nos 500 km de Interlagos, de sábado, a partir das 15 horas.

Campeão do primeiro Brasileiro de Stock Car no país e detentor de mais três títulos da principal categoria do automobilismo nacional (83, 84 e 95), Paulo Gomes é o criador e responsável pela organização da Old Stock, ao lado de Gemonias e do artista-plástico e entusiasta do esporte Paulo Solaris. Por isso, está mais preocupado nesta participação na prova de amanhã, em Interlagos, de trabalhar na pista visando o teste do novo pneu slick do que propriamente ganhar ou disputar a ponta da tradicional corrida.

“Eu já ganhei os 500 km de Interlagos, em 2003, quando participei com um DTM Mercedes-CLK, em parceria com o meu filho Pedro Gomes e o saudoso Alcides Diniz”, lembra Paulão. “Eu estaria mentindo se dissesse que não gostaria de vencer agora com um Old Stock, mesmo porque a nossa intenção é a de competir com um motor de injeção direta em vez de usar o original de carburador de corpo duplo da categoria. Acredito que teremos um aumento de quase 100 cavalos na potência atual, que é de 340 cv. Mas, neste momento, o que mais interessa para nossa equipe é passar à Pirelli o máximo de informações sobre o comportamento do novo pneu slick na pista”, adianta Paulo Gomes.

Quem também vê com bons olhos a introdução do P Zero na Old Stock é o atual diretor de marketing da categoria, Paulo Solaris. “A Pirelli vem nos apoiando desde que começamos as corridas com os saudosos Opala de 1979”, informa ele. “Esta iniciativa de fazer um novo pneu slick para deixar os nossos Old Stocks ainda mais competitivos comprova que estamos no caminho certo. A confiança de uma multinacional com a expertise em competições como a Pirelli certamente nos dá ainda mais força para continuar sendo a categoria que mais cresce no automobilismo nacional”, afirma Paulo Solaris.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 41 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 41 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 41 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 41 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 41 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 41 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 41 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 41 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 41 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 41 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 41 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 41 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 41 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 41 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 41 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 41 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 41 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 41 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 41 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 41 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 41 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 41 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 41 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 41 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 41 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 41 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 41 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 41 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 41 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 41 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 41 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 41 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 41 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 41 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 41 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 41 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 41 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 41 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 41 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 41 Foto de: Fernanda Freixosa 2019 - Daniel Serra (3) - Chevrolet Cruze 41 / 41 Foto de: Duda Bairros

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.