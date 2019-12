VÍDEO: Pilotos da Stock Car fazem resoluções para 2020

A temporada 2019 da Stock Car terminou no último domingo, com o tricampeonato de Daniel Serra, após terminar a corrida final de Interlagos na segunda colocação, comemorando o feito semelhante de seu pai, Chico Serra, mesmo com o triunfo de Thiago Camilo.

Mas, mesmo antes da corrida no Autódromo José Carlos Pace, alguns dos principais nomes da categoria falaram o que esperam do próximo ano, tanto dentro como fora da Stock, como normalmente acontece a cada final de ano. Confira as resoluções para 2020 dos pilotos da Stock Car:

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: