Grande evento de fim de ano no automobilismo brasileiro, as 500 Milhas de Kart reúnem nomes consagrados do esporte a motor, além daqueles que buscam um lugar ao sol, em um ambiente familiar no kartódromo da Granja Viana, na Grande São Paulo.

Há dois anos, porém, o evento teve um de seus fins mais tristes. Uma briga envolvendo os pilotos Rodrigo Dantas e Tuka Rocha, já nas voltas finais, manchou aquela edição. Após o conflito, várias medidas foram tomadas, como a suspensão de Dantas por dois anos, além de outras mudanças.

Dantas preferiu nunca mais tocar no assunto publicamente. Tuka também adotou o silêncio sobre o caso. Há pouco mais de um mês, o ex-piloto da Stock Car foi uma das vítimas fatais de um acidente aéreo em Barra Grande, distrito de Maraú, na Bahia.

Após o período de suspensão e de volta ao kartódromo como um dos competidores das 500 Milhas deste ano, Dantas atendeu a equipe do Motorsport.com para falar sobre o episódio, do qual ele garante se arrepender.

“Em pista, foi a pior besteira que já fiz na minha vida. Independentemente de estar certo ou errado, nada justifica”, disse Dantas. “Me arrependo amargamente até hoje, ainda mais depois de tudo o que aconteceu há alguns dias.”

“Eu trabalho com crianças e o Tuka também trabalhava. Os ramos eram similares, idênticos, as mesmas funções, e eu vi o quanto ele era adorado pelos alunos dele, assim como eu sou pelos meus. Não havia necessidade para aquilo.”

“Foi muito triste, me arrependo. Infelizmente o Tuka partiu assim, sem a gente poder dar um abraço ou um pedido de desculpas", lamentou. Dantas também falou sobre como sua vida mudou após a briga com Tuka, quando o piloto entrou em depressão.

“Sofri muito após o primeiro mês da confusão, me bombardearam nas redes sociais. Não era por menos, mas fui bombardeado e tive um princípio de depressão, tendo que tomar alguns medicamentos, além de ter sido numa época muito complicada, no fim de ano, período festivo.”

Assim como fez nas redes sociais tão logo a morte de Tuka foi anunciada (veja abaixo), Dantas fez questão de deixar a mensagem de que as pessoas não guardem qualquer mágoa no coração. Ele ainda destacou que não há má oportunidade para o perdão.

“Não foi exemplo para ninguém, então que sirva de exemplo agora, de que a gente não pode deixar o perdão para o dia seguinte. A gente não pode carregar a mágoa, porque o dia seguinte pode não chegar.”

Apesar da proximidade das funções entre os dois pilotos, a distância entre eles acabou sendo um dos motivos pelos quais uma reconciliação nunca foi concretizada. “Na verdade, nunca fomos amigos. Antes do incidente nunca havíamos conversado", explicou.

"Depois também nunca conversamos. Dias depois do ocorrido, eu tentei uma aproximação, mas ainda era muito fresco e obviamente ele não quis, mas nunca fomos amigos e nem inimigos", ponderou Dantas.

Rodrigo Dantas

“Ficou um vazio nesse tempo todo e a gente nunca se resolveu, infelizmente. Então, o exemplo que a gente pode levar é esse, que o amanhã pode nunca chegar, e a gente não deve carregar rancor, porque isso não leva a nada.”

Em meio aos primeiros treinos para a corrida deste sábado, Dantas admite que as cenas da briga com Tuka ainda vêm à cabeça: “É inevitável. Não tenho como mentir dizendo que a imagem, pelo menos quando passo por aquela curva, não vem".

"No ano passado eu não corri, mas trabalhei aqui, então já deu para apagar um pouquinho. Nesse ano, trabalhamos junto em competições, ele com os pequenos dele e eu com os meus. Ainda sinto que poderia ter feito diferente, mas o tempo não volta".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira imagens da carreira de Tuka Rocha

Galeria Lista Tuka Rocha e Nico Hulkenberg 1 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart 2 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Xandinho Negrão 3 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 4 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 5 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 6 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 7 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 8 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 9 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 10 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 11 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 12 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 13 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 14 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 15 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 16 / 82 Foto de: XPB Images Tuka Rocha 17 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 18 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 19 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 20 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 21 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 22 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 23 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 24 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 25 / 82 Foto de: A1GP Capacete de Tuka Rocha 26 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 27 / 82 Foto de: John Maricic Tuka Rocha 28 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha e Ryan Briscoe 29 / 82 Foto de: Sebastiaan Bos Tuka Rocha - Flamengo Astromega 30 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 31 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 32 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 33 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 34 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 35 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 36 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 37 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 38 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 39 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 40 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 41 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 42 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 43 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 44 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 45 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 46 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 47 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 48 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 49 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 50 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 51 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 52 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 53 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 54 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 55 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 56 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 57 / 82 Foto de: Troy Hart Tuka Rocha 58 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 59 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 60 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 61 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 62 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 63 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 64 / 82 Foto de: A1GP Raphael Matos com Emerson Fittipaldi e Tuka Rocha 65 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e Raphael Matos 66 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e John O'Hara 67 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha 68 / 82 Foto de: A1GP Crianças da Tuka Rocha Racing School 69 / 82 Foto de: Divulgacao Tuka Rocha 70 / 82 Tuka Rocha e Rafa Matos 71 / 82 Tuka Rocha 72 / 82 Tuka Rocha 73 / 82 Tuka Rocha 74 / 82 Tuka Rocha 75 / 82 Tuka Rocha 76 / 82 Tuka Rocha apresenta carro de 2017 para Stock Car 77 / 82 Tuka Rocha, vencedor da corrida 2 78 / 82 Foto de: Fernanda Freixosa Tuka Rocha, União Química Racing Peugeot 79 / 82 Foto de: Duda Bairros Tuka Rocha 80 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 81 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 82 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.