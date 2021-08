O brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas na Fórmula 1, realizou seu primeiro treino classificatório na Stock Car na tarde deste sábado (07) em Pinhais, munícipio localizado na região metropolitana de Curitiba. Após liderar o primeiro treino livre da categoria no anel externo do traçado paranaense, Pietro garantiu o tempo mais rápido do final de semana até aqui, com 49s941.

Em sua primeira experiência na categoria, o piloto acredita em uma rodada dupla cheia de ultrapassagens neste domingo (08). Na classificação, teve sua melhor volta prejudicada por uma bandeira vermelha e vai largar amanhã na 11a fila.

"Com 31 carros no grid, vai ser uma loucura amanhã. Com certeza será uma corrida que o pessoal vai gostar de assistir porque vai ser ultrapassagem atrás de ultrapassagem", diz Pietro, que vai largar amanhã na 21a colocação.

"Tem sido uma experiência bem legal, estou gostando muito. O carro é bem divertido de pilotar, a categoria é muito competitiva. Vamos continuar trabalhando", completou o brasileiro, que foi o primeiro Fittipaldi a liderar um treino livre da categoria desde 2005.

Terceiro da família a correr na Stock Car, Pietro destacou a competitividade do grid no Q1, quando ficou a apenas meio décimo de avançar para a segunda parte do classificatório. O piloto brasileiro também valorizou a evolução ao longo da etapa e garante que o foco é na corrida amanhã.

"A bandeira vermelha saiu bem quando a gente estava em uma volta bem forte. Então foi uma pena que aí saímos depois da bandeira vermelha, a pista ainda estava suja e aí não deu para melhorar o tempo. Então P21 para a primeira classificação, a gente vem evoluindo pouco a pouco, mas eu acho que tínhamos o suficiente para pelo menos entrar no Q2. Os tempos são próximos e às vezes não encaixa, então agora o foco é na corrida", diz Pietro.

A rodada dupla da Stock Car neste domingo terá largada para a primeira corrida às 11h10, enquanto a prova 2 será logo na sequência, às 11h48, com transmissão ao vivo na TV Band, Sportv e também no Twitch Fittipaldi Brothers em parceria com o canal Auto Vídeos.

