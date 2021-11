Além de serem os únicos com chance de conquistar o título da Stock Car Pro Series no dia 12 de dezembro, em Interlagos, os líderes Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo têm outra coisa em comum: todos passaram pela Stock Light antes de ascender à categoria principal.

Esse contexto é muito mais comum do que se imagina. E o fato de atuar em alto nível na Stock Light tem sido há quase 20 anos um selo de qualidade para os jovens que se aventuram no automobilismo profissional. É o que mostra a história: dos 18 últimos títulos colocados em jogo na Stock Car Pro Series, 13 (72%) foram conquistados por talentos em ascensão forjados no grid da Stock Light.

O iniciador dessa série foi Giuliano Losacco, ex-piloto da Light que se sagrou bicampeão da Stock Car Pro Series em 2004 e 2005. Cacá Bueno, que disputou a categoria de acesso quando esta se chamava Stock Car B, faturou os títulos de 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012 da Stock Car Pro Series.

Marcos Gomes retomou a coroa da categoria principal para os jovens oriundos da Light em 2015. Depois, veio Felipe Fraga (2016), com Daniel Serra completando a sequência em 2017, 2018 e 2019. E, na atual temporada, o título da Stock Pro novamente acabará nas mãos de uma cria da Light. Em 18 anos, somente cinco títulos escaparam dos jovens formados nas disputas altamente acirradas da Stock Light.

Da mesma forma que na Stock principal, na Stock Light três pilotos chegarão a Interlagos com chances de título. Além do líder do campeonato Felipe Baptista, 18 anos, podem se consagrar em Interlagos o campeão de 2017, Gabriel Robe (24), e Arthur Leist (19). A categoria de acesso da Stock Car Pro Series disputará duas provas no traçado paulista: uma no sábado, a partir das 15h10, e o encerramento da temporada no domingo, com largada às 15h40. As corridas serão exibidas pela RedeTV!, BandSports e mídias da Stock Car.

Veja como foi a etapa de Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.