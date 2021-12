Stock Car: Confira horários e como assistir a final em Interlagos

A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a última etapa da temporada 2021, retornando ao Autódromo de Interlagos para definir o campeão, em uma disputa intensa entre Gabriel Casagrande e Daniel Serra, enquanto Thiago Camilo também segue matematicamente vivo na luta.

A final em Interlagos será a primeira etapa com liberação de 100% de público nas arquibancadas, enquanto a anterior, em Santa Cruz do Sul, contou com liberação parcial. Seguindo as normas determinadas pelo governo de São Paulo, será necessário a apresentação do passaporte de vacinação com esquema de imunização completo. Para mais informações, clique aqui.

Após a etapa de Santa Cruz do Sul, no mês passado, Gabriel Casagrande chega a Interlagos com amplo favoritismo. Já aplicando os descartes, ele tem 336 pontos contra 311 de Daniel Serra. A matemática do fim de semana permite ainda que Thiago Camilo siga vivo, com 280, mas dependendo de uma etapa perfeita para virar o jogo. Rubens Barrichello (279) e Ricardo Zonta (277) completam os cinco primeiros.

O treino de classificação e as duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, com as opções em inglês e russo.

Confira os horários da etapa de Santa Cruz do Sul:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-Feira 17h15 Treino Livre 1 Sábado 8h10 Treino Livre 2 Sábado 11h20 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 15h55 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 14h18 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

