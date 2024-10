Neste final de semana Nelsinho Piquet disputa a nona etapa da Stock Car, em Buenos Aires, na Argentina. O piloto que subiu ao pódio na etapa de Belo Horizonte chega ao Autódromo Oscar e Juan Gálvez em busca de bons resultados para alcançar o top 10 do campeonato.

O traçado que a principal categoria do automobilismo brasileiro irá utilizar é a configuração nove, utilizada nas provas da categoria em 2007 e 2017. A pista tem 3.353 metros de extensão, dez curvas e sentido horário.

O autódromo Oscar e Juan Gálvez traz boas lembranças para Piquet, em 2023 o piloto subiu ao pódio com o terceiro lugar na prova de 200km do TC2000, em dupla com o argentino Facundo Aldrighetti.

Diferente do que acontece durante toda a temporada, a Stock Car terá duas provas com 40 minutos e mais uma volta de duração. As corridas não terão suas pontuações alteradas e nem mudanças em relação os pit-stop.

“Um traçado parcialmente diferente do que usamos no ano passado, eu gosto de pistas novas, novos desafios e espero ter uma oportunidade boa para buscar bons resultados e seguir em nosso objetivo de terminar o campeonato no top 10. Ano passado fiz uma jornada dupla disputando os 200km de Buenos Aires do TC2000 e subi ao pódio, espero que essa atmosfera se repita desta vez nas provas da Stock.”

O cronograma da jornada prevê um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira. O classificatório e a corrida sprint. No domingo a corrida principal encerra o cronograma. A Stock Car tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

