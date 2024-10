A Stock Car volta a correr na Argentina neste final de semana, abrindo o terço decisivo da temporada com a nona etapa, marcada para o circuito 9 do Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires. Vencedor neste circuito em 2007, Cacá Bueno acredita ter condições de lutar por bons resultados na rodada dupla argentina, após mostrar bom ritmo no Velopark e alcançar o pódio em Belo Horizonte.

O piloto do Chevrolet Cruze número 0 da KTF Sports competiu na Argentina entre 1998 e 2001, ainda em seu início de trajetória no esporte a motor, antes de voltar as atenções para a Stock Car, onde conquistou cinco títulos e, hoje, é o maior campeão em atividade. Cacá conhece bem o circuito em que será disputada a etapa e espera brigar pelas primeiras posições.

“Estou com a expectativa alta para a etapa de Buenos Aires, uma pista e uma cidade bem especial para mim. Morei e competi lá por muitos anos, e o carro vem rendendo bem nas últimas etapas, tanto no Velopark quanto em Belo Horizonte, quando conquistei um pódio. Conheço bem o traçado de Buenos Aires, sempre sou bem recebido por lá, o clima é bem mais amistoso do que futebol, e o nosso carro está em um bom momento. Vamos para cima para buscar bons resultados”, disse Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, TekBond, Paraflu e Prime You.

A programação da Stock Car em Buenos Aires será iniciada na sexta-feira (4), com os dois treinos livres. O sábado terá a classificação, a partir das 9h35, e a corrida Sprint, que neste final de semana contará com 40 minutos, às 15h30. O domingo terá a prova principal, também de 40 minutos, a partir de 12h20. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção da etapa.

