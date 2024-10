Embalado pelo pódio conquistado no Velopark, Zezinho Muggiati fará sua estreia internacional no próximo final de semana com a realização da 9ª etapa da temporada da Stock Car no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires.

A etapa terá duas provas com 40 minutos de duração e marcará a abertura da reta final do campeonato. O piloto estreante da temporada acredita que tem boas chances de bom resultado uma vez que o traçado a ser utilizado é diferente das outras passagens da categoria pela Argentina.

“Estou treinando bastante neste novo traçado. Acredito que a mudança vai equilibrar as coisas entre os mais experientes que já andaram lá e os novatos como eu. Isso dá uma zerada no game”, declarou o piloto paranaense.

O traçado que será utilizado em Buenos Aires tem 3.353 metros e 10 curvas, com todo o setor 1 sendo percorrido pelo anel externo. Sobre a primeira participação internacional, Muggiati se mostra muito motivado.

“Tem sido um ano muito bom pra mim. Primeiro ano na categoria. Primeira corrida de rua. Primeiro pódio. E, agora, a primeira corrida internacional. São momentos top que estou vivenciando e espera buscar experiências e resultados ainda melhores”, afirmou o piloto.

A programação da etapa será aberta na sexta-feira, às 8 horas, com Shakedown. A partir das 9h40 acontecem o Treino 1 com 30 minutos de duração para cada grupo. O treino 2 será as 14h35. No sábado, o treino de classificação abre a programação às 9h35 e a corrida 1 fecha o dia, às 15h30. Domingo acontece a corrida principal às 12h20. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!