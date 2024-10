A Stock Car está de volta neste fim de semana ao Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A prova integra um grande festival sul-americano de velocidade, com diversas categorias. Para Júlio Campos, a incursão em solo estrangeiro pode ser a oportunidade para reassumir a liderança do campeonato, já que após a prova em solo argentino, a Stock Car terá nova passagem pelo exterior no final de outubro, no circuito de El Pinar, no Uruguai.

“Vamos voltar para a Argentina, que é uma etapa muito bacana, um festival realmente incrível”, frisou o titular do Chevrolet Cruze #4, do Time Lubrax. “Os argentinos são realmente apaixonados por automobilismo, então é muito legal estar voltando para Buenos Aires. A pista é muito bacana e eu acho que é um lugar que a gente pode ter bons resultados”, destacou Campos, que atualmente é o terceiro colocado no campeonato, com 600 pontos, a quatro provas do final da temporada.

O plano de Campos é se recuperar do problema ocorrido na última prova, disputada no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), que lhe custou pontos preciosos na tabela.

“A ideia é fazer uma boa tomada de tempo e conseguir o maior número de pontos possíveis. Na última etapa tivemos uma quebra na volta de apresentação da sprint, então acabamos perdendo muitos pontos. Vamos buscar fazer muitos pontos em Buenos Aires e, quem sabe, voltar à liderança do campeonato”, frisou.

A programação da Stock Car em Buenos Aires terá, no sábado (5), a disputa da classificação às 9h35 e da prova sprint às 15h30, respectivamente. No domingo (6), a corrida principal terá largada às 12h20. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção da etapa.

