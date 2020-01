O primeiro Podcast Motorsport.com de 2020 teve a ilustre presença de João Paulo de Oliveira, o piloto brasileiro mais bem-sucedido no Japão, campeão da Super Fórmula em 2010, e com outros resultados expressivos para o país.

Entre os assuntos conversados, a carreira de JP, a política brasileira nas redes sociais, explicando o entreveiro com os pilotos Pipo Derani e Lucas di Grassi no Twitter, além de revelar que negocia um lugar para o grid da Stock Car, além de ser uma presença quase certa na Corrida de Duplas da categoria em 2020.

