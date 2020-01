Um dos principais destaques da Stock Car nos últimos anos, Felipe Fraga foi oficializado no trio da GruppeM, equipe oficial de fábrica da Mercedes, para disputar a temporada completa do Intercontinental GT Challenge 2020.

Essa será a primeira temporada completa do piloto tocantinense em carros de turismo no exterior e a estreia de Fraga na competição já está marcada: Mount Panorama, em 2 de fevereiro, na Austrália. O brasileiro correrá com Raffaele Marciello e Maximilian Buhk, pilotos da Mercedes.

Campeão da Stock Car em 2016 e piloto da Cimed Racing entre 2015 e 2019 na categoria, Fraga comemorou o anúncio oficial. “É o maior campeonato de GT3 do mundo, então estou muito feliz de participar do Intercontinental GT Challenge nesta temporada. Agradeço todos da GruppeM pela confiança no meu trabalho e será bem bacana poder dividir o carro também com o Raffaele Marciello e com o Maximilian Buhk”, diz Fraga.

O Intercontinental GT Challenge possui uma etapa em cada continente. Antes de fazer sua estreia na competição, Fraga ainda disputará as 24 Horas de Daytona na semana anterior (25 e 26 de janeiro) com o Mercedes GT3 Evo.

“Será uma sequência intensa nesse começo de ano. Fizemos algumas sessões de treinos em Daytona, onde vou correr na última semana de janeiro e logo na semana seguinte estarei na Austrália para estrear no Intercontinental GT Challenge, então a minha expectativa é a melhor possível para começar o ano acelerando e buscando vitórias”, diz Fraga, que venceu a Corrida do Milhão da Stock Car no mesmo ano em que foi campeão.

Em 2019, além de ter vencido três corridas na Stock Car, Fraga também ganhou quatro provas na Silver Cup do Blancpain GT Series com a Mercedes. Em 2020, após a estreia na Austrália, Fraga também correrá na Bélgica, Japão, Estados Unidos e África do Sul durante a temporada completa do Intercontinental GT Challenge.

