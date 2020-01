O ano de 2020 será bastante diferente em comparação aos últimos de Felipe Fraga. Campeão da Stock Car em 2016 e identificado com a maior categoria do automobilismo brasileiro, ele dará prioridade às corridas fora do Brasil neste ano. Além do compromisso já firmado em 2019 no Mundial de Endurance da FIA (WEC), nesta semana Fraga anunciou sua participação no Intercontinental GT Challenge, fazendo parte da equipe de fábrica da Mercedes.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Fraga descreveu a sensação de como imagina que será seu ano sem uma participação mais efetiva na Stock.

“Vivi a Stock Car por cinco anos, acho que vai ser um sentimento estranho ver uma corrida sem estar lá”, disse Fraga. “Mas a vida é assim, eu dei o meu passo, que acho que é um passo à frente, então tomara que eu esteja certo.”

“A Stock Car é uma categoria animal, muito difícil, muito divertida, os salários no Brasil são muito bons. Essa mudança dá um aperto no coração e medo, fico pensando ‘será que estou fazendo o certo?’, mas estou feliz com a decisão que tomei.”

O Intercontinental GT Challenge percorrerá pistas míticas do mundo todo, incluindo Spa-Francorchamps, Suzuka, Indianápolis, Kyalami, além de Mount Panorama, na Austrália, pista em que Fraga sonha em correr.

“Já corri na maioria delas, mas Mount Panorama nunca. Conheço um pouco por causa do simulador, mas é a pista que mais sonho em correr na minha vida. Estarei realizando um sonho, sempre fui viciado no simulador.”

“Vou realizar um sonho e terei lá uma equipe muito forte, com dois companheiros bons. O Maximilian Buhk é piloto de fábrica da Mercedes há um bom tempo, o [Raffaele] Marciello quase correu na F1, então vou estar em um grande carro com caras muito bons. Vou ter que mostrar tudo o que sei para poder me manter lá fora.”

Fraga venceu as 24 Horas de Le Mans no ano passado pela classe GTE-Am, mas um problema no tanque de combustível acabou tirando o triunfo das mãos do brasileiro, que correu ao lado Ben Keating e Jeroen Bleekemolen. Perguntado se Le Mans seria o principal alvo do ano, o piloto discordou.

“Le Mans é sempre importante ganhar, mas o Intercontinental GT Challenge é um dos melhores campeonatos que tem. A Stock é o campeonato mais difícil, mas a GT também é muito dura, a menor corrida tem oito horas e a maioria dos carros são de equipes de fábrica.”

“Ainda também quero tentar continuar no WEC, tem muita coisa acontecendo, estou muito feliz. Se você observar minha situação há um ou dois anos, eu fazia algumas corridas lá fora, sem muita estrutura, mas sempre tentando. Hoje deixo aquilo que era o meu principal, a Stock, e estou em uma das maiores equipes de fábrica do mundo.”

Fora da Stock em 2020, mas nem tanto

A Stock Car iniciará o campeonato de 2020 no dia 29 de março, com a já tradicional corrida de Duplas, em que os pilotos oficiais da categoria dividirão seus carros com pilotos convidados por eles mesmos.

Sem fazer a temporada completa na Stock, Fraga acabou virando uma grande opção para aqueles pilotos que buscam começar o ano já na frente na tabela de pontos.

“Quero sim, quero correr, mas tudo vai depender das datas e da equipe lá fora, mas já estou negociando com um piloto para fazer a Corrida de Duplas. Se eu puder, quero muito, talvez também a Corrida do Milhão, se não bater a data. Ano passado fiz muitas corridas, foram 33 finais se semana, esse é o momento de eu mostrar para os caras lá fora o que eu posso fazer.”

“Quero correr campeonatos mundiais, quero fazer o Intercontinental, o WEC, o IMSA, e não dá muito para fazê-los junto com a Stock. O calendário da Stock é muito corrido. Vamos pegar um exemplo do Daniel Serra. Ele é um piloto da Stock Car e também de fábrica da Ferrari, mas ele não vai ser campeão pela Ferrari. Ele vai ganhar Le Mans, vai ganhar Daytona, mas não vai ganhar nenhum campeonato por dar prioridade à Stock Car. Sou novo e ainda posso arriscar e é o que estou fazendo.”

Galeria de campeões

Felipe Fraga conquistou o título da Stock Car em 2016. Na galeria abaixo, relembre cada um dos campeões da maior categoria do automobilismo brasileiro.

