A Stock Car Pro Series se uniu à Federação Varejista do Rio Grande do Sul para realizar uma campanha de arrecadação de fundos e bens de consumo que serão direcionados para as vítimas das enchentes que já afetaram mais de 1,9 milhão de pessoas no estado, além de 437 cidades de um total de 497.

A campanha “Movimento pelo RS” terá início hoje (10/05) e seguirá ativa pelo menos até o final da temporada 2024, envolvendo também as categorias Turismo Nacional, Stock Series e BRB Fórmula 4, pertencentes à Vicar, promotora da Stock Car.

“Queremos arrecadar o máximo que pudermos imediatamente, mas o projeto continuará ativo até o final do ano visando atender a população mesmo depois da comoção inicial. É natural que a mobilização perca um pouco do impulso nos meses seguintes – e nossa meta é continuar a arrecadar fundos e produtos de diversos tipos mesmo depois dessa fase inicial”, explicou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora das categorias.

“A Federação Varejista do RS está fortemente engajada na recuperação do estado e a campanha ‘Movimento pelo RS’ é um reforço muito significativo diante desse desafio”, diz o presidente da entidade, Ivonei Pioner. A Federação é a entidade que representa o estado no movimento lojista nacional.

Transparência, doações e canal de ajuda

Com início oito dias antes da próxima etapa da Stock Car, marcada para Cascavel (PR), a meta inicial do projeto é arrecadar R$ 2 milhões em fundos que serão prontamente encaminhados para entidades de auxílio espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. “Paralelamente, doaremos parte da bilheteria e também vamos arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal no autódromo, começando por Cascavel”, diz Julianelli.

O projeto divulgará as doações através do site movimentopelors.com.br. “Um placar informará semanalmente sobre os valores doados. Isso oferece transparência total sobre as movimentações”, diz Pioner. “A página na internet também contará com uma área de cadastro para que pessoas ou empresas gaúchas que precisem de auxílio informem ao Movimento sobre suas necessidades. É uma forma de sermos mais assertivos também”, informa o presidente da Federação dos Varejistas do RS.

Pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações através do Pix doe@movimentopelors.com.br. A Stock Car e demais categorias organizadas pela Vicar também postarão em suas mídias e sites outras formas de apoio nas próximas etapas, marcadas para vários autódromos brasileiros.

