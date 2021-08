A Stock Car Pro Series realizou neste sábado a classificação que definiu o grid de largada para a sétima etapa da temporada 2021, no anel externo do circuito de Curitiba, a primeira vez que o traçado é utilizado desde 2009. E em uma sessão muito movimentada, deu Rafael Suzuki, que conquista sua primeira pole na categoria.

Diferentemente do frio da semana passada, o clima em Curitiba para a classificação era mais ameno, acima dos 20 graus, o que levou a mudanças nas abordagens dos pilotos em comparação com a última etapa.

Q1

O Q1 é formado por dois grupos, sendo que cada um tem oito minutos para entregar as melhores voltas. Os 15 melhores saem no primeiro grupo enquanto do 16º para baixo fica no segundo.

Já nos primeiros segundos do Q1, problemas para Ricardo Zonta, que teve problemas de freios e precisou recolher para os boxes antes mesmo de completar uma volta rápida. O primeiro grupo ainda teve outros problemas, com as rodadas de Bruno Baptista e Rubens Barrichello.

No primeiro grupo, os líderes do campeonato terminaram na frente. Gabriel Casagrande liderou com 50s050, apenas 0s021 mais rápido que Daniel Serra.

No segundo grupo, mais problemas, com Júlio Campos rodando na primeira curva e Nelsinho Piquet ficando atolado no mesmo lugar onde Barrichello rodou. Isso causou uma bandeira vermelha a 01min30s do fim.

Somando os resultados dos dois grupos, o top 5 da primeira parte foi mantida, com Casagrande e Serra em primeiro e segundo. Dos 15 classificados, seis pilotos do segundo grupo conseguiram passar para o Q2.

Q2

Se classificaram para o Q2: Casagrande, Serra, Átila, Ricardinho, Rubinho, Cacá, Suzuki, Salas, Gomes, Baptista, Cardoso, Camilo, Lapenna, Nelsinho e Massa. A segunda parte da sessão atrasou devido à brita na pista após a rodada de Piquet no Q1, que forçou os fiscais a limparem.

No final da segunda parte da classificação, Suzuki terminou na ponta, com 49s973, 0s107 mais rápido que Serra. Seu companheiro de Eurofarma, Ricardo Maurício, foi o terceiro, a apenas 0s009 do líder do campeonato

Q3

Se classificaram para a disputa da pole position Rafael Suzuki, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, Bruno Baptista e Cacá Bueno.

Os pilotos deixaram para sair apenas nos minutos finais da sessão, criando uma disputa muito movimentada pela pole.

No final, Rafael Suzuki conquistou sua primeira position na Stock marcando 50s095, 0s105 a frente de Daniel Serra, com Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício, Cacá Bueno e Bruno Baptista completando o top 6.

A sétima etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series, no anel externo de Curitiba, acontece neste domingo (08). A corrida 1 tem largada marcada para 11h10 e a segunda acontece logo em seguida, às 11h48, horário de Brasília. Band, SporTV e Motorsport.com transmitem ao vivo a prova.

Confira o grid de largada para a etapa de Curitiba da Stock Car:

Posição Número Piloto Modelo 1 8 Rafael Suzuki Corolla 2 29 Daniel Serra Cruze 3 83 Gabriel Casagrande Cruze 4 90 Ricardo Maurício Cruze 5 0 Cacá Bueno Cruze 6 44 Bruno Baptista Corolla 7 85 Guilherme Salas Cruze 8 110 Felipe Lapenna Cruze 9 80 Marcos Gomes Cruze 10 51 Átila Abreu Cruze 11 21 Thiago Camilo Corolla 12 111 Rubens Barrichello Corolla 13 91 Felipe Massa Cruze 14 33 Nelsinho Piquet Corolla 15 43 Pedro Cardoso Cruze 16 30 Cesar Ramos Corolla 17 18 Allam Khodair Cruze 18 12 Lucas Foresti Cruze 19 4 Julio Campos Cruze 20 5 Denis Navarro Cruze 21 7 Pietro Fittipaldi Corolla 22 28 Galid Osman Cruze 23 88 Beto Monteiro Cruze 24 16 Christian Hahn Cruze 25 191 Dudu Barrichello Corolla 26 9 Guga Lima Cruze 27 70 Diego Nunes Cruze 28 73 Sergio Jimenez Corolla 29 10 Ricardo Zonta Corolla 30 11 Gaetano di Mauro Cruze 31 54 Tuca Antoniazzi Cruze

