A primeira etapa da Stock Car realizada no traçado de 2550 metros do anel externo de Curitiba desde 2009 não começou muito favoravelmente para a Ipiranga Racing. Thiago Camilo, que vem de três vitórias nas três últimas etapas na Stock disputadas em Curitiba, - mas no traçado misto, duas em 2020 e uma na semana passada – vai largar em 11º lugar amanhã. Cesar Ramos vai largar em 16º. Rafael Suzuki fez a primeira pole position de sua carreira.

“Nesse traçado a velocidade de reta é quase tudo, e a gente nunca teve velocidade de reta para brigar entre os primeiros. Amanhã é uma rodada dupla, com grid invertido, e temos que traçar uma boa estratégia para sair com o maior número de pontos daqui”, disse Camilo, que domingo passado chegou em 16º na Corrida 1 e com uma estratégia diferenciada de pit stops – abasteceu bastante e trocou dois pneus na Corrida 1 – conseguiu vencer a Corrida 2.

Cesar Ramos perdeu para Felipe Massa por doze milésimos de segundo a chance de ir para o Q2 – passam os 15 mais velozes do Q1 – e continuar disputando a pole position. O piloto do Toyota número 30 vinha atrás de Bruno Baptista quando este rodou. Para evitar a batida, Cesar teve que fazer ‘um passeio’ pela grama que além de ter prejudicado aquela volta, sujou os pneus e impossibilitou mais uma volta rápida.

“Em nenhum momento eu tive carro para brigar pela pole position, mas sem esse incidente muito provavelmente iria para o Q2 e teria chance de uma posição melhor. Agora é focar nas duas corridas de amanhã, ter estratégias bem pensadas para o que acontecer entre a largada e o primeiro pit”.

A primeira corrida da sétima de doze etapas da Stock Car 2021 acontece amanhã às 11h10. Band, SporTV 2 e redes sociais das Stock Car transmitem.

