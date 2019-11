Relembre a vida e carreira de Tuka Rocha: 1982 – 2019

Na manhã deste domingo foi confirmada a morte de Tuka Rocha, aos 36 anos, sendo a terceira vítima fatal de um acidente aéreo ocorrido no sul da Bahia, no distrito de Maraú, na última quinta-feira.

Paulistano, nascido em 13 de dezembro de 1982, Christiano 'Tuka' Rocha competiu no kart, na Fórmula 3 sul-americana e em categorias de monopostos na Europa. Entre 2011 e 2018 ele foi um dos astros da Stock Car.

Tuka competiu no kart entre 1996 e 2000. A mudança para a F3 Sul-americana aconteceu quando tinha 19 anos, em 2001. O paulistano disputou o campeonato com Nelsinho Piquet e terminou a temporada em 11º na classificação geral, mas foi o vice-campeão na categoria 'Light', sendo superado apenas por Daniel Scandian.

Em 2002, ele competiu ao lado de Ricardo Zonta na World Series, categoria patrocinada pela Nissan. O 11º no campeonato, Tuka viu o companheiro faturar o título daquele ano, mas permaneceu na categoria por mais uma temporada.

Entre 2004 e 2005, o brasileiro disputou a F3000 italiana, alcançando quatro pódios na categoria. Na sequência, ele disputou a A1GP, campeonato de nações, representando o Brasil ao lado de Bruno Junqueira, Rapha Matos e Vitor Meira.

Em 2008 o paulistano defendeu as cores do Flamengo pela equipe Astromega na Supeleague Fórmula, competição de monopostos que tinha clubes de futebol como apoiadores. Seu melhor resultado foi um segundo lugar em Donington Park.

Entre 2011 e 2018, Tuka competiu na Stock Car, passando pelas equipes Vogel, BMC, RZ e AMG. A vitória na corrida 2 em Ribeirão Preto em 2015 e o segundo lugar em Curvelo em 2016 foram as principais conquistas na categoria.

Tuka também foi um dos fundadores do Speedland, uma das maiores referências de kartódromo no Brasil para amantes do esporte, e era o responsável pela Tuka Racing School, uma escola de pilotagem de karts na capital paulista.

Confira imagens da carreira de Tuka Rocha