Ex-Stock Car e expoente do kartismo brasileiro, o piloto Tuka Rocha, de 36 anos, não resistiu às consequências do acidente de avião em Barra Grande, distrito de Maraú, na Bahia, na última quinta-feira, e morreu na manhã deste domingo. Ele tinha boa parte do corpo queimado, mas também lutava contra os efeitos uma intoxicação pulmonar severa por conta do incêndio causado pelo acidente.

A aeronave tinha decolado do aeródromo de Jundiaí, no interior paulista e o acidente aconteceu no momento em que o avião de pequeno porte pousava na pista de um resort. A Voe SP, que administra o terminal paulista, informou que o jato ficava em um hangar e foi autorizado a decolar pois não houve comunicação de anormalidade por parte da equipe técnica.

Após a confirmação da notícia, Lucas di Grassi postou um vídeo emocionante em suas redes sociais com Tuka mostrando o trabalho que estava desenvolvendo com suas escolas de kart.

A Carreira

Paulistano, nascido em 13 de dezembro de 1982, Christiano 'Tuka' Rocha competiu no kart, na Fórmula 3 sul-americana e categorias de monopostos na Europa. Entre 2011 e 2018 o piloto disputou provas na Stock Car.

Tuka competiu no kart entre 1996 e 2000. A mudança para a F3 Sul-americana aconteceu quando o piloto tinha 19 anos de idade, em 2001. O paulistano disputou o campeonato com Nelsinho Piquet e terminou a temporada em 11º na classificação geral, mas foi o vice-campeão na categoria 'Light', sendo superado apenas por Daniel Scandian.

Em 2002 ele competiu ao lado de Ricardo Zonta na World Series, categoria patrocinada pela Nissan. Em 11º no campeonato, Tuka viu o companheiro faturar o título daquele ano, mas permaneceu na categoria por mais uma temporada.

Entre 2004 e 2005 o brasileiro disputou a F3000 italiana, alcançando quatro pódios na categoria. Na sequência, ele disputou a A1GP, campeonato de nações, representando o Brasil ao lado de Bruno Junqueira, Raphael Matos e Vitor Meira.

Em 2008 o paulistano defendeu as cores do Flamengo pela equipe Astromega na Supeleague Fórmula, competição de monopostos que tinha clubes de futebol como apoiadores. Seu melhor resultado foi um segundo lugar em Donington Park.

Entre 2011 e 2018, Tuka competiu na Stock Car Brasil, passando pelas equipes Vogel, BMC, RZ e AMG. A vitória na corrida 2 em Ribeirão Preto em 2015 e o segundo lugar em Curvelo em 2016 foram as principais conquistas do paulistano na categoria.

Tuka também foi um dos fundadores do Speedland, uma das maiores referências em kartódromo no Brasil, e era o responsável da Tuka Racing School, uma escola de pilotagem de karts na capital paulista.

Confira imagens da carreira de Tuka Rocha:

Galeria Lista Tuka Rocha e Nico Hulkenberg 1 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart 2 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha e Xandinho Negrão 3 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 4 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 5 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 6 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 7 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 8 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 9 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 10 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 11 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 12 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 13 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 14 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 15 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 16 / 82 Foto de: XPB Images Tuka Rocha 17 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 18 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 19 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 20 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 21 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 22 / 82 Foto de: Sutton Motorsport Images Tuka Rocha 23 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 24 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 25 / 82 Foto de: A1GP Capacete de Tuka Rocha 26 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 27 / 82 Foto de: John Maricic Tuka Rocha 28 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha e Ryan Briscoe 29 / 82 Foto de: Sebastiaan Bos Tuka Rocha - Flamengo Astromega 30 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 31 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 32 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 33 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 34 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 35 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 36 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 37 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha - Flamengo Astromega 38 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 39 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 40 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 41 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 42 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 43 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 44 / 82 Foto de: Chris Von Wieldt Tuka Rocha 45 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 46 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 47 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 48 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 49 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 50 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 51 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 52 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 53 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 54 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 55 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 56 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 57 / 82 Foto de: Troy Hart Tuka Rocha 58 / 82 Foto de: Lucien Harmegnies Tuka Rocha 59 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 60 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 61 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 62 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 63 / 82 Foto de: A1GP Tuka Rocha 64 / 82 Foto de: A1GP Raphael Matos com Emerson Fittipaldi e Tuka Rocha 65 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e Raphael Matos 66 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha e John O'Hara 67 / 82 Foto de: A1GP Cosmos World Theme Park, Kuala Lumpur: Tuka Rocha 68 / 82 Foto de: A1GP Crianças da Tuka Rocha Racing School 69 / 82 Foto de: Divulgacao Tuka Rocha 70 / 82 Tuka Rocha e Rafa Matos 71 / 82 Tuka Rocha 72 / 82 Tuka Rocha 73 / 82 Tuka Rocha 74 / 82 Tuka Rocha 75 / 82 Tuka Rocha 76 / 82 Tuka Rocha apresenta carro de 2017 para Stock Car 77 / 82 Tuka Rocha, vencedor da corrida 2 78 / 82 Foto de: Fernanda Freixosa Tuka Rocha, União Química Racing Peugeot 79 / 82 Foto de: Duda Bairros Tuka Rocha 80 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 81 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil Tuka Rocha 82 / 82 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil