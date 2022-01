Rodrigo Baptista estreia na Stock Car pela Crown Racing

Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Baptista terá um novo desafio na carreira a partir deste ano. O piloto de 25 anos vai disputar a temporada de 2022 da Stock Car Pro Series pela Crown Racing, onde terá como companheiro de equipe o pentacampeão Cacá Bueno. Será a estreia de Baptista na principal categoria do esporte a motor nacional, após um 2021 onde foi vice-campeão do TCR South America.

“A expectativa é bem grande. Eu vinha conversando há alguns anos para correr na Stock Car, e agora deu certo. Era uma vontade que eu tinha, e eu nunca quis entrar por entrar na categoria, e sim para ficar focado neste campeonato. Este é o objetivo. O primeiro ano na Stock Car nunca é fácil, mas a gente vai dar o máximo e a equipe tem muito potencial. Estou animado com essa nova fase”, disse Baptista, em suas primeiras palavras como piloto da Crown Racing.

Rodrigo tem uma carreira das mais bem-sucedidas no esporte a motor, começando pelo vice-campeonato da Porsche Endurance Series, em 2016, vencendo o campeonato de corridas curtas do campeonato monomarca no ano seguinte.

“Qualquer experiência ajuda, mas correr na Stock é algo novo. Corri de GT4, GT3, Fórmula 3 no Brasil, corri em muitas categorias. Ano passado, estive no TCR e no ETCR, com carros elétricos. Eu conheço a maioria das pistas do Brasil, e isso é um ponto bom. Agora é buscar adaptação ao carro, mas não acho que será uma coisa de outro mundo. É sempre bom ter um desafio novo”, segue o piloto, que escolheu a Crown Racing por conta da proximidade do tio, Ricardo Baptista, com Cacá Bueno. Os dois foram campeões da classe GT3 no Endurance Brasil, em 2021.

“A escolha pela Crown Racing vem desde o ano passado. Como o Cacá corre com meu tio no Endurance, a gente começou a ter mais contato. Eu não conhecia muito o William (Lube, chefe de equipe), mas passei a conversar com ele nas corridas. Fiquei mais próximo e vi o potencial que a equipe tem, capaz de ser uma equipe campeã, e isso me animou muito. O time tem uma estrutura nova, no Velocitta, e é um fator que ajuda, e mostra que eles estão na direção certa”, disse Baptista, lembrando que a Crown Racing conquistou o título de pilotos e de equipes em 2015 e 2016.

O mais novo piloto da Stock Car também falou sobre seu companheiro na Crown Racing. “Ter o Cacá Bueno como companheiro é muito bom. Um dos maiores campeões da Stock Car, com um grande número de vitórias, muita experiência e bagagem. Ter um piloto como ele ao meu lado, ainda mais no meu primeiro ano, vai me agregar muito. A gente virou amigo, e agora, companheiro de equipe. Espero extrair o máximo dele durante o ano”, completou Baptista.

A estreia de Rodrigo Baptista na Stock Car está marcada para o dia 13 de fevereiro, na Corrida de Duplas, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

